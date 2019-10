von sk

Der 62 Jahre alte Kleinbusfahrer hatte die Absicht, aus der Kirchholzstraße die Landstraße in Richtung Herrischried zu queren. Ein auf der Landstraße in Richtung Rickenbach fahrender 66-jähriger Suzuki-Fahrer prallte in den kreuzenden Kleinbus. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Motorradfahrer in eine Klinik. Am Kleinbus entstand Blechschaden in Höhe von rund 2000 Euro, an der Suzuki von cirka 5000 Euro.