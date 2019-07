von Renate Griesser

Zu einem Musikabend der besonderen Art mit einem vierköpfigen Ensemble aus Belgien lud der Kulturverein Aktiver Hotzenwald am Samstagabend in die Pfarrkirche Görwihl ein. Bekannte Filmmelodien erwachten in der Perfektion der Interpreten zu neuem Leben und versetzten die Zuhörer in eine andere zauberhafte Welt. Schon das vierte Mal trat dieses Ensemble hier auf.

Von links: Valentijin Elsen (Flügel), die Sopranistin Noemie Schellens und der Tenor Kobe Baeyens.

Zu Beginn entlockte der Spitzengeiger Hans Vankerckhoven auf den vier Saiten seiner 1750 gebauten Violine die Schwermut der Jewish Town aus dem Film „ Schindlers List“. Einfühlsam wurde er begleitet von Pianist Valentijn Elsen. Danach folgte das von Noemie Schellens, Sopran, gesungene Ave Maria aus „Raging Bull“. Die glockenreine berührende Stimme ließ kein Auge trocken. Im Quartett erklang „Panis Angelicus“ von Cesar Franck aus „Ladybird“. Mit schauspielerischen Talent und berührender Stimme verzauberte auch Tenor Kobe Baeyens den Kirchenraum in eine Operngala.

Dem Stück folgte der feurige Klang Czardas aus „Quartett“; wobei die Violine wie unter Paganinis Hand vom weißen Flügel gefolgt davongaloppierte. Ihm folgte das wehmütig berührende Mio Babbinno Caro von Puccini der perlenden Sopranstimme. Jules Massenets Stück Thais dagegen ließ die Zuhörer in meditativer Ruhe den Klängen nachhören und die entstandene Stille machte wieder Raum für Rossinis Largo aus dem Film „Babe“. Atemlos in faszinierenden Klangräumen weilend entließen die Musiker das Publikum mit „The Letter“ in die Pause, bei der der Aktive Hotzenwald Getränke und Zeit für Gespräche bot.

Der zweite Teil begann mit dem Klavierstück Prelude Opus 28 aus dem Film „By the Sea“ der Regisseurin und bekannten Schauspielerin Angelina Jolie, einfühlsam interpretiert von Valentijn Elsen am Flügel. Im Feuervogel beherrschte die Tenorstimme, beim Vocalise aus Polanskis Film „The Ninth Gate“ füllt der lupenreine Sopran mit unerreichten Höhen den Kirchenraum und entführt schwerelos in Klangträume. Im Liebestraum von Franz Lehar wird die Sopran- und Tenorstimme zum schäkernden Liebespaar einer Operettenszene. Die Geige meditiert im Titellied von Schindlers List in Trauer und Hoffnung gefolgt von Ennio Morricone Nella Fantasia, die im Duett gesungen ergreifend Gänsehautfeeling verbreitet.

Unerwartete Premiere

Den Schlusspunkt setzte unerwartet die Premiere der 15-jährigem Tochter Noemies Schellens in einem Rockstück, mit dem Verstärker und der Tenorstimme unterstützt, die hier ihren ersten Auftritt wagte. Tosender Applaus für die bezaubernden Stunden in der Görwihler Kirche.