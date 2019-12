So oft, wie es am Wochenende auf der Bühne im Gasthaus „Lamm“ geklingelt hat, klingelt es wahrscheinlich nirgendwo. Ständig begehrte jemand Einlass, es war zum Verrücktwerden. Ein Mann nach dem anderen betrat das Wohnzimmer, alle jung, gut gebaut, kräftig von Statur, mehr oder weniger höflich. Empfangen wurden sie von vier Frauen, die unabhängig voneinander Inserate mit unterschiedlichen Inhalten aufgegeben hatten – was unweigerlich zu Verwechslungen und einem Durcheinander führte, wie es schöner kaum sein kann.

Kamen sich näher: Nico Engelsmann und Daniela Fischer unter dem wachsamen Blick von Mona Lisa. | Bild: Peter Schütz

Sechs Jahre nach seinem letzten Weihnachtstheater führte ein kleines, aber feines Ensemble am Samstag und Sonntag insgesamt drei Mal den Schwank „Hier sind sie richtig!“ von Marc Camoletti auf. Zwei Mal vor vollem Haus, am Samstagnachmittag während der Hauptprobe vor kleinerer Kulisse. Regisseurin Maria Höfler hatte die Rollen passend besetzt und der Komödie reichlich Schmiss verliehen. Nichts wirkte aufgesetzt, nichts überflüssig oder unnötig in die Länge gezogen. Das alles bei gleichbleibendem Bühnenbild und stets unter dem wachsamen Blick von Mona Lisa.

Die Akteure Es spielten: Belinde Mutter, Felix Baumgartner, Sophia Lüttin, Jonas Fehr, Daniela Fischer, Timo Schrieder, Christina Schrieder, Nico Engelsmann. Regie: Maria Höfler. Maske: Öznur Elser, Tatjana Höfler, Marina und Michelle Jehle, Karin Knab.

Höfler brachte mit Belinda Mutter, Felix Baumgartner, Jonas Fehr, Timo Schrieder und Nico Engelsmann fünf Theater-Frischlinge auf die Bühne, die aber so auftraten, als sei für sie das Schauspielern das Selbstverständlichste auf der Welt. Daniela Fischer, Christina Schrieder und Sophia Lüttin verbanden ihre Bühnenerfahrung mit großem Spaß an ihren Rollen.

Darum ging es: Wohnungsbesitzerin Georgette (Christina Schrieder) lebte mit ihrer Haushälterin Berthe (Belinda Mutter) und zwei Untermieterinnen (Sophia Lüttin, Daniela Fischer) unter einem Dach. Während eine Dame ein männliches Aktmodell zur Fertigstellung eines Gemäldes für einen Wettbewerb zum Thema „Festmahl bei Spartakus“ benötigte, suchte eine andere einen Schüler für Klavierstunden. Die dritte Dame suchte einen Ehemann, die Vierte wollte einfach nur einen neuen Mieter. Keine wusste von den anderen, dass sie entsprechende Inserate unter derselben Adresse aufgegeben hatten. Was vier verschiedene Männer auf den Plan rief, und schon klingelte die Türglocke ein ums andere Mal.

Kein Gramm Fett, nur Muskeln und Fleisch: Timo Schrieder ließ Christina Schrieder ran. | Bild: Peter Schütz

Jede geriet an den jeweils Falschen, umgekehrt natürlich genauso – die Missverständnisse häuften sich, sehr zum Vergnügen des Publikums. Es floss der Likör in Strömen, es sammelten sich viele Kleidungsstücke an, es blitzte ein römischer Helm im Scheinwerferlicht, es wurden Muskeln gezeigt und nackte Füße begutachtet. Mit „Hier sind sie richtig!“, lag das Chrutschlämpe-Weihnachtstheater goldrichtig. „Ein Fest für die Augen“, wie einmal anerkennend zu hören war.