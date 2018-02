Görwihl Mit Augenzwinkern: Chrutschlämpezunft Rüßwihl feiern 44. Geburtstag

Die Chrutschlämpezunft Rüßwihl feiern ausgelassen ihren 44. Geburtstag. Beim Nachtumzug herrscht super Stimmung. Zunftmeister nehmen die Ehrungen von drei Gründungsmitgliedern der Chrutschlämpezunft vor.

Görwihl – Wetterglück für die Jubilare: Petrus war dem 44. Geburtstag der Rüßwihler Chrutschlämpezunft am Samstag offensichtlich wohl gesonnen. Denn deren Nachtumzug fand bei besten Bedingungen statt – knapp drei Grad unter dem Gefrierpunkt war es zwar, aber trocken, was der Stimmung unter dem närrischen Volk richtig gut tat.

Auch anderes tat dem Anlass gut: die vielen Verpflegungsstationen entlang der Umzugsstrecke, die farbenfrohen, schmucken, abenteuerlichen und teilweise auch gruseligen Ausstattungen der Narrenzünfte, die den Rüßwihler Gastgebern ihre Aufwartung machten.

Alles, was Rang und Namen hat, war dabei: die Hotzenguggis und Hooriwälder aus Herrischried, die Hotze-Hüüler aus Rickenbach, die Dachsberger Dachse, die Gaudihans und das Guggen-Ensemble aus Todtmoos, aus Birkingen die Salpeterer, aus Menzenschwand die Geißentäler und aus Unteralpfen die Haselnüss. Die Storchestäghüüler aus Wehr machten mit, die Laufenburger Löwen und Stadthexen, die Erbsranzeschränzer Hänner, die Oberwihler Hexegugger, die Höllendämonen Bonndorf und die Hotzenwälder Urrinder. Viele Guggenmusiken sorgten für den passenden Klang in der Narrenmetropole. Und als ob das alles nicht genug wäre, setzte die Feuerschau vom Team „Equinox“ an der Hotzenwaldhalle den knallenden, brandheissen und funkelnden Schlusspunkt. Obwohl: Schluss war noch lange nicht, denn in der Halle wurde weiter zünftig gefeiert. Fazit von Zunftmeister Matthias Eschbach: „Es lief alles super. Wir sind absolut happy.“

Zu Beginn der Veranstaltung trafen sich die Zunftmeister im Rathaus, unter ihnen auch Klaus-Peter Klein, Narrenmeister der Oberrheinischen Narrenzünfte (der die Chrutschlämpezunft seit 1984 angehört) sowie Axel Pitschuch, Narrenvogt der Vogtei Hochschwarzwald-Albgau.

Sie nahmen die Ehrungen von drei Gründungsmitgliedern der Chrutschlämpezunft vor: Lydia Frommherz, Hans-Jürgen Dorn und Bernhard Eschbach gehörten zu denjenigen, die am 16. November 1974 die Zunft aus der Taufe hoben. „Beispielhaft ist nicht nur die Initiative und das persönliche Engagement der Gründungsmitglieder, sondern des gesamten Dorfes, das von Anfang an die junge Zunft kräftig unterstützte“, sagte Klaus-Peter Klein anerkennend.