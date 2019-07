von Peter Umstetter

Mehrere Menschen wurden am Mittwoch kurz nach 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Görwihler Ortsteil Tiefenstein verletzt. 50 Feuerwehrleute und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Laut Mitteilung der Polizei ist eine Verletzung des Vorfahrtsrechts die Ursache des Unfall.

50 Feuerwehrleute aus Görwihl und Albbruck waren am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Tiefenstein im Einsatz. | Bild: Peter Umstetter

Ein Mercedes befuhr von Schachen kommend die K 6547 in Richtung Tiefenstein. Dabei übersah der Fahrer vermutlich einen über die Tiefenbachbrücke Richtung Tiefenstein heranfahrenden Ford. Der Mercedes fuhr in die vorfahrtsberechtigte L 153 ein und kollidierte in der Folge mit dem anderen Wagen. Durch den Aufprall wurden mehrere Fahrzeuginsaßen verletzt, einer so schwer, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, der den Verletzten Fahrzeuginsassen laut Polizei in die Uniklinik Freiburg transportierte. Der First Responder war innerhalb wenigen Minuten am Einsatzort, später trafen zwei Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes ein.

Feuerwehr aus Görwihl und Albbruck

„Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Görwihl mit 25 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen“, sagt Feuerwehrkommandant Thomas Mutter auf Nachfrage. Die Feuerwehr Albbruck war mit ähnlicher Größenordnung zur Unterstützung am Unfallort. Über die genaue Anzahl der Verletzten, sowie die Schwere ihrer Verletzungen ist aktuell nichts Näheres bekannt. Die Höhe des augenscheinlichen Totalschadens der beiden Fahrzeuge kann ebenfalls noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei und der Bergung beider Fahrzeuge, war die Landstraße komplett gesperrt. Im Anschluss wurde die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt.