Möchte die Zukunft der Gemeinde Görwihl aktiv mitgestalten: Matthias Lüber, neu im Gemeinderat. Bild: Peter Schütz

Matthias Lübers erste Kandidatur für ein kommunalpolitisches Amt wurde mit Erfolg gekrönt. An der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 gaben ihm 1455 Bürger der Gemeinde Görwihl das Vertrauen.

Lüber (49) schaffte aus dem Stand heraus ein respektables Ergebnis, das zweitbeste der Neulinge. Und das, obwohl er kommunalpolitisch nie in Erscheinung getreten ist. Den Ausschlag für seine Bewerbung hatte Herbert Nägele, Vorsitzender der Freien Wähler Görwihl und bereits seit 25 Jahren im Gemeinderat, gegeben, als er Lüber gefragt hatte, ob er sich eine Kandidatur vorstellen könnte.

Für neuen Schwung

Lüber konnte, auch weil er überzeugt war, dass neuer Schwung in den Gemeinderat kommen soll. Und weil er es als wichtig erachtet, sich in eine Gemeinschaft einzubringen – so, wie er es als Vorsitzender des Fördervereins der Kolpingsfamilie Rotzingen und beim Sportverein Görwihl im Trainerteam macht. „Ich war schon immer ein Vereinsmensch“, sagt er.

Es gab aber noch einen anderen Grund, weshalb er sich für den Gemeinderat empfahl: die vom Gemeinderat vergangenen November beschlossene Erhöhung der Hundesteuer. „Klar, ein Thema, das mich geärgert hat, war die Hundesteuer“, erklärt er. Und: „Ich könnte nie einer 100prozentigen Erhöhung zustimmen, egal was für eine Steuer“, hält er fest.

Vorfreude auf 1. Sitzung

Matthias Lüber war stets auf dem Laufenden, was um ihn herum geschah. „Ich lese immer die Zeitung, insbesondere den Heimatteil“, erklärt er. Nun möchte er die Zukunft der Gemeinde Görwihl aktiv mitgestalten. Los geht es für ihn bereits kommenden Montag, 15. Juli, mit der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats.

Blick in die Biografie

Matthias Lüber stammt aus Todtnau. In Schönau besuchte er das Gymnasium, wo er auch das Abitur machte. 1990 ging er zur Ausbildung bei der Polizei nach Lahr. Danach war seine erste Station das Revier Bad Säckingen. 1996 wechselte er zur Kriminalpolizei Freiburg. 2001 beendete er das Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst, anschließend war er 13 Jahre lang im Kriminaldauerdienst ebenfalls in Freiburg tätig. Seit drei Jahren ist er Einstellungsberater im Polizeipräsidium Freiburg, zuständig für die Bereiche Waldshut-Tiengen und Titisee-Neustadt am Standort Tiengen. Seit über zehn Jahren ist er zudem im Personalrat der Polizei. Durch seine heutige Frau, die er 2003 geheiratet hat, kam er in die Gemeinde Görwihl. Zuerst lebte er in Hartschwand, dann in Burg, jetzt im Kernort Görwihl.