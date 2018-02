Herrischried Matthias Füchsle spielt mit beim Genre-Mix Latin-Jazz Sinfónica

Matthias Füchsle, Schlagzeuger aus Herrischried, ist Teil des Programms „Latin-Jazz Sinfónica“ der Neuen Philharmonie Berlin.

Dass Orchesterkonzerte längst nicht mehr nur intellektuelle Veranstaltungen für eine ausgewählte Zielgruppe darstellen, beweist das zunehmend wachsende Cross-Over-Publikum, das sich im Konzertsaal einfindet. Anlass sind die verschiedenen spannenden Programme, mit denen moderne Orchester ihre Zuhörer anziehen und begeistern. So auch das 65 Musiker große Orchester der Neuen Philharmonie Berlin mit dem neuen Programm „Latin-Jazz Sinfónica“.

An Bord ist auch ein Musiker aus der Region: Matthias Füchsle, Schlagzeuger aus Herrischried im Hotzenwald. Er gibt „Latin-Jazz Sinfónica“ quasi den Herzschlag. Füchsle hat einen Lehrauftrag als Dozent an der Schweizer Musikschule MKS in Schaffhausen, am IMCF-International Music College und an der Hochschule für Kunst, Design und Populäre Musik in Freiburg. Unter seinem 2007 gegründeten Label „Foxtones CDs“ sind mittlerweile erfolgreiche nationale sowie internationale Produktionen erschienen. „Das ist ein großartiges Projekt“, schwärmt Matthias Füchsle von „Latin-Jazz Sinfónica“.

In ihrem aktuellen Programm vereint die Neue Philharmonie Berlin Weltmusik, Jazz und Klassik auf eine neuartige Weise – genau das richtige Feld für Matthias Füchsle, einem der innovativsten Schlagzeuger der Bundesrepublik Deutschland. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches Konzert, bei dem das Ensemble diese grundverschiedenen Genres zu einem verführerischen Klangkörper verschmilzt. Gleichzeitig gelingt es, die Persönlichkeiten und das Können aller beteiligten Künstler und die Besonderheit der einzelnen Musikstile authentisch durch alle Klangschichten darzustellen. Bei der Gestaltung von „Latin-Jazz Sinfónica“ war diese Komplexität von Anfang an oberstes Ziel.

im süddeutschen Raum: 1. März Tuttlingen Stadthalle, 2. März Offenburg Oberrheinhalle, 4. März Heilbronn Harmonie, 5. März Freiburg Konzerthaus, 7. März Biberach Stadthalle, 10. März Konzerthaus Ravensburg, 11. März Reutlingen Stadthalle.