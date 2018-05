Görwihl Maria Höfler wieder Oberzunftmeisterin

Rückblick auf das Jubiläumsjahr bei Hauptversammlung. Chrutschlämpezunft will sich bei Dorffest im Juli beteiligen.

Die erste Frau an der Spitze der Rüßwihler Chrutschlämpezunft bleibt im Amt: Zwei Jahre nach ihrer Wahl zur Oberzunftmeisterin wurde Maria Höfler an der Hauptversammlung am Freitag im Gasthaus Lamm einstimmig wiedergewählt. Bei den Neuwahlen erhielt auch Martin Matt als Zeremonienmeister erneut das Vertrauen, ebenso in Abwesenheit Xaver Lüttin als erster Beisitzer. Neu im Vorstand sind Sophia Lüttin als zweite Beisitzerin und Mareike Wagner als Kanzellarin (Schriftführerin). Lüttin rückte für Andreas Eschbach, Wagner für Daniela Fischer nach, die seit 1999 die Unternehmungen der Zunft in Worten festhielt.

Wahlleiter war Bürgermeister Carsten Quednow. Er bedankte sich für den „wunderbaren Zunftmeisterempfang“ im Rathaus anlässlich des 44-jährigen Zunftgeburtstages im Februar in Görwihl. „Das Jubiläum ist ordentlich vonstattengegangen“, lobte er. Diese hatte einen großen Nachtumzug mit Feuershow auf die Beine gestellt. An der Versammlung nahm neben Quednow auch Axel Pitschuch, Narrenvogt der Vogtei Hochschwarzwald-Albgau und Vertreter des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte (VON), teil. Pitschuch ehrte eine Reihe langjähriger verdienter Zunftmitglieder: Renate Eschbach und Carola Schrieder erhielten den Verbandsorden in Gold für 33 Jahre, Matthias Jehle, Diana Dorn und Andreas Eschbach für 22 Jahre. Auch Pitschuch sprach der Chrutschlämpezunft ein dickes Lob für deren Feuernacht aus. Am Zunftmeisterempfang hatte er mit Klaus-Peter Klein, Narrenmeister der Oberrheinischen Narrenzünfte, die Ehrungen der Gründungsmitglieder der Chrutschlämpezunft Lydia Frommherz, Hans-Jürgen Dorn und Bernhard Eschbach vorgenommen.

Maria Höfler war mit der Einsatzbereitschaft der Zunftmitglieder an der Feuernacht vollauf zufrieden. „Es hat jeder mitgearbeitet, das war ein toller Erfolg“, blickte sie zurück. Und: „Wir haben ein tolles Jubiläum ausgerichtet, das es so noch nie gegeben hat“. Einzig Zeremonienmeister Martin Matt war mit dem Vereinsjahr nicht ganz zufrieden: „Die Anwesenheitszahlen gehen zurück“, berichtete er, „wir haben letztes Jahr die 100-Prozent nicht erreicht“. Jetzt geht der Blick nach vorne: Die Chrutschlämpezunft wird sich an der Durchführung des Rüßwihler Dorffestes vom 6. bis 8. Juli beteiligen. Dafür bekommt sie Verstärkung: Melina und Anna Oldorf, Mila Iwanezki, Felix Baumgartner, Manuel Watzinger und Florian Mutter wurden neu in die Zunft aufgenommen.

Die Zunft

Die Chrutschlämpe wurden 1974 gegründet. Als Zunftname bot sich „Chrutschlämpe“ an, da bei Dorfumzügen der Abschluss in einer der beiden Rüßwihler Wirtschaften endete, wo es Chrutschlämpe (Mangold) mit Speck gab. Mitglieder: 124 (Hästräger inklusive 23 Kinder, Guggenmusik und Narrenräte). Die Chrutschlämpezunft ist eine der größten Zünfte im Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON). Infos im Internet: www.chrutschlaempe.de