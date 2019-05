von Sigrid Schneider

Im Zentrum der Feierlichkeiten des runden Geburtstags der Institiution stand selbstredend die von ihren Schülern geliebte Lehrerin Heidi Wurm: „Du bist für uns wie eine dritte Oma – eine verlässliche und geliebte Größe in unserem Leben“, sagte Klavierschülerin Eva-Maria Mutter in ihrer Laudatio.

Doch zuvor begeisterten die Schüler Heidi Wurms am Klavier mit großartig vorgetragenen klassischen Stücken mit einem Brückenschlag von durchstrukturiertem Barock über aufwühlende, gefühlvolle Romantik bis hin zu schmelzender Filmmusik unserer Zeit.

Viel Beifall gab es für die Elevinnen Lea Bächle und Romy Rathberger, die mit „Zwei Walzern“ von Franz Schubert beschwingt und temperamentvoll den Festakt eröffneten und sich in ihren weiteren Vorträgen abwechselten mit dem verträumt romantischen „Knecht Ruprecht“ von Robert Schumann und dem „Allegro in G-Dur“ von Josef Hayden, die Santina Malzacher zu Gehör brachte oder die technisch gehobene „Sonate in G-Dur, op. 49,2“ von Ludwig van Beethoven, mit der Sarah Mutter ihre Zuhörer erfreute. Elena Iserloth, Eva-Maria Mutter, Pauline Maier, Miriam Mutter und Pierina Mutter wussten mit Musik von Bach, Beethoven, Grieg, Chopin und Sindling zu begeistern. Stimmungsvoller Abschluss des Konzerts war die Filmmusik aus „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, mit der Pauline Maier die Zuhörer verzauberte.

Die jungen Musiker, allesamt Schüler der Klavierschule Wurm, präsentieren am Samstag ihre Stücke nach der von Hans und Heidi Wurm entwickelten „Tastenbildmethode“, die sich in den vergangenen drei Jahrzehnten, kombiniert mit dem Impulsspiel, internationale Beachtung und Wertschätzung erworben hat.

Denn das Besondere an der von Heidi Wurm geleiteten Klavierschule ist, dass die Schüler ihr Instrument zunächst notenfrei und auswendig erlernen. Eine natürliche Art und Weise des Lernens sei das, erläutert Heidi Wurm.

Der Vater der „Wurm‚schen Tastenbildmethode“, Hans Wurm, konterte Kritikern aus dem Lager konservativer Klavierpädagogik stets mit den Worten: „Wir lernen Noten erst nach zwei Jahren oder später. Ein Kind lernt ja auch zuerst zu artikulieren, bevor es lesen und schreiben kann.“

Bis ins hohe Alter hinein arbeiteten der 2005 verstorbene Pianist Hans Wurm und seine Frau Heidi an der Vervollkommnung dieser musikpädagogischen Methode – für Heidi Wurm ist sie bis heute Auftrag, Sinn und Erfüllung in ihrem Schaffen als Musikpädagogin. „Die Klavierschule ist mein Leben“, sagt sie voller Freude und Begeisterung. Jungen Menschen die Freude und Erfüllung des Klavierspiels zu vermitteln ist ihr ein und alles.