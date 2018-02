Laufenburg/Murg/Oberwihl Kurioser Einsatz: Auf der Suche nach einem Feuerschein findet die Feuerwehr das Fasnachtsfeuer in Oberwihl

Die Feuerwehren Murg und Laufenburg sind nach einer Alarmierung wegen eines Feuerscheins in Richtung Norden ausgerückt und haben dabei das Fasnachtsfeuer in Oberwihl gefunden.

Oberwihl – Das Oberwihler Fasnachtsfeuer sorgte am Samstagabend kurz nach 19.30 Uhr für einen gemeinsamen Einsatz der Feuerwehren aus Laufenburg und Murg. Anwohner der Rappensteinstraße in Laufenburg meldeten einen größeren Feuerschein in Richtung Norden. Da die Örtlichkeit nicht genau lokalisiert werden konnte, wurden die Kommandos aus Laufenburg und Murg zusammen alarmiert.

Die jeweiligen Wehren machten sich laut Mitteilung der Feuerehr auch sogleich mit ihren Führungsfahrzeugen auf die Suche des vermeintlichen Großbrandes. Während die Murger Richtung Hänner aufbrachen, machten sich die Laufenburger in Richtung Rotzel auf. Auf der Suche nach dem Feuer führte der Weg beider Feuerwehren immer weiter in Richtung Norden, um sich schließlich in Oberwihl am Fasnachtsfeuer zu kreuzen.

Einmal angekommen, konnte das Fasnachtsfeuer auch definitiv als Ursache des Feuerscheins ermittelt werden. Aufgrund der stürmischen Böen und des sehr trockenen Waldbodens empfahlen die beiden Kommandos den Veranstaltern dringend, das Feuer möglichst einzudämmen und zumindest eine Brandwache der Feuerwehr hinzuzuziehen. Die Veranstalter kamen dieser Empfehlung auch nach. Nach einer kurzen Einsatznachbesprechung der beiden Feuerwehren konnte der außergewöhnliche Einsatz um 21.15 Uhr beendet werden.