Im Landratsamt Waldshut wird vom 26. April bis 25. Mai das Kunstprojekt „Strahlende Zeiten – Eine Ausstellung über Atomkraft am Hochrhein“ gezeigt. Kurator ist der in Görwihl lebende Künstler und SÜDKURIER-Mitarbeiter Peter Schütz. Im Interview spricht er über die Hintergründe und verrät, was in der Ausstellung zu sehen ist.

Herr Schütz, die Ausstellung hat den Titel „Strahlende Zeiten – Eine Ausstellung über Atomkraft am Hochrhein“. Was verbinden Sie mit diesem Thema?

Ich lebe mit meiner Frau in Niederwihl, Gemeinde Görwihl, rund acht Kilometer Luftlinie vom Atomkraftwerk Leibstadt entfernt. Jeden Tag erblicke ich, ob ich will oder nicht, das AKW und die Dampfwolke, manchmal auch diejenige von Gösgen. Dazu kommt Beznau, 7,7 Kilometer von Waldshut entfernt. Das ergibt drei AKWs in der Nähe. Jetzt soll noch ein Endlager für radioaktiven Müll im Norden der Schweiz und wieder in Grenznähe entstehen. Ich finde, das Maß ist voll.

Sehen Sie die Atomkraftanlagen in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft als eine Bedrohung und wie leben Sie damit?

Als Bedrohung insofern, als nichts hundertprozentig sicher ist, auch Schweizer Atomanlagen nicht. Ich will nicht schwarzmalen, aber bei einem „unvorhergesehenen“ Zwischenfall in Leibstadt würde es hier sehr schnell sehr ungemütlich werden. Ich glaube, dass wir uns gar nicht vorstellen können, was hier los sein würde.

Was gab den Anstoß zu diesem Projekt?

Die Bürgerinitiative ZoA „Zukunft ohne Atom“ hatte die Idee dazu. ZoA will mit dem Projekt der Frage, wie sich die Nähe von Atomanlagen auf unser Denken und Fühlen auswirken kann, nachgehen. Vor einem Jahr fragte ZoA mich, ob ich mich an einer Ausstellung über das Leben in der Nähe von Atomanlagen als künstlerischer Leiter beteiligen möchte. Ich habe einmal darüber geschlafen und zugesagt.

Warum gerade dieses Thema und warum gerade jetzt?

Weil wir uns mitten in der Diskussion um ein Endlager für atomaren Müll in Grenznähe befinden. Sicher auch, weil Beznau, eines der ältesten Atomkraftwerke der Welt, nach drei Jahren Stillstand trotz vehementer Proteste aus Deutschland und der Schweiz wieder angefahren worden ist. Und weil in Leibstadt in jüngster Vergangenheit einige Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie sollten. In der Summe sind das einige Aspekte, die Grund zur Sorge geben.

Was ist für Sie das Besondere an der Ausstellung?

Sie zeigt, dass Kunst mehr ist als nur Dekoration. Sie zeigt, dass Kunst sich einmischen kann, dass sie politisch, frech, engagiert und aufregend sein kann.

Wen wollen Sie damit erreichen?

Alle.

Aufgrund welcher Kriterien wurde die Auswahl der Künstler getroffen?

Qualität und Originalität. Außerdem müssen sie im Landkreis Waldshut oder im Kanton Aargau leben.

Haben die Künstler unterschiedliche Stilmittel angewandt?

Ja. Sie zeigen Objekte, Zeichnungen, Malerei, Fotografien und Installationen. An der Vernissage wird Christel Steier zudem eine Performance geben.

Sie werden selber auch mit Arbeiten vertreten sein. Welche Werke werden von Ihnen zu sehen sein?

Zwei Bilder mit dem Titel „Erscheinung“. Eines zeigt Maria mit dem Christkind vor einem AKW, das andere ist meine Version vom „Zauberlehrling“.

Ausstellung und Person