Die durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigten Wälder bereiten auch in Jägerkreisen Sorge. Laut Kreisjägermeister Bernhard Kallup (Badische Jäger Kreisverein Waldshut) aus Weilheim sind die Jäger „jeden Tag mit neuen Schneisen im Wald und neuen Situationen für das Wild konfrontiert“. Der Landkreis Waldshut sticht in punkto Waldschäden in Baden-Württemberg „extrem nach oben“, weiß Kallup. „Diese Thematik beschäftigt uns sehr“, erklärt er auf Anfrage dieser Zeitung.

Klimawandel wirft Fragen auf

Denn Jäger, selbst diejenigen, die keinen Wald besitzen, müssten sich nun Fragen stellen, die vorher nicht im Raum standen: Was macht das Wild, wo geht es hin? Was passiert mit den Hochsitzen? Und wie können sie die Abschusspläne einhalten? „Das ist ein Dilemma mit unserem Wald“, lautet Kallups Fazit. Ein Dilemma, das eine Idee des Ministeriums für Ländlichen Raum zurzeit in den Hintergrund rückt.

„Wir sind aktive Tier- und Naturschützer“

Das Ministerium sucht im Rahmen des Wettbewerbs „Baden-Württemberg blüht“ nach engagierten Jägern, Landwirten, Kindergärten und Imkern, die sich für den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzen. Zur Teilnahme hat nun auch der Landesjagdverband Baden-Württemberg aufgerufen. Der Verband erachtet den Wettbewerb als „eine Chance für uns Jäger, ein Zeichen zu setzen, dass wir aktive Tier- und Naturschützer sind“. Bernhard Kallup begrüßt die Idee, räumt jedoch ein: „Wir haben wegen der Waldschäden zurzeit andere Probleme.“ Weshalb der Kreisjägerverein Waldshut sich nicht an dem Wettbewerb beteiligen wird, so Kallup.

Rickenbach Kritik an Bienen-Initiative: Landfrauenverband sieht regionale Landwirtschaft durch Volksbegehren gefährdet Das könnte Sie auch interessieren

Mindestens 850 Hektar Blühflächen wurden laut Landesjagdverband in diesem Jahr bereits von Grünröcken in Baden-Württemberg angelegt, das entspricht 1190 Fußballfeldern. „Aber da geht noch mehr“, ist der Verband überzeugt. Dieser Meinung ist auch Bernhard Huber aus Niederwihl, Görwihl, Imker, Jäger und Mitglied des Kreisjägervereins Waldshut. Huber will sich an dem Wettbewerb mit einem Partner beteiligen.

Anlegen von Biotopen und Blumenwiesen

„Als Jäger nimmt man auch andere Aufgaben wahr, zum Beispiel Naturschutz“, erklärt er. Diesen Anspruch verfolgt er schon lange und mit Erfolg. 2005 hat er einen von zehn Umweltpreisen des Landkreises Waldshut erhalten. Huber hatte damals das Naturprojekt „Platzmoos“ bei Oberwihl umgesetzt, indem er dort Biotope durch Rodung und Entforstung in ihren ursprünglichen Zustand zurückführte.

Seit einigen Jahren ist Huber nun auch anderweitig aktiv. Am Waldrand östlich von Hogschür hat er auf der Naturland GmbH (Verband für ökologischen Landbau) gehörenden Flächen blühende Wiesen mit über 30 verschiedenen Pflanzen angelegt – unter anderem mit Margerite, Rotklee, Borretsch, Kümmel, Natternkopf, Buchweizen, Sonnenblume, Kresse, Weißer Senf, Winterraps, Klatschmohn.

Blühende Wiesen als „Inseln im Sturm“

Mit dem Projekt will Bernhard Huber einen Beitrag an den Erhalt, die Sicherung und die Verbesserung der ökologischen Vielfalt leisten. Was ihm zwar Kosten durch den Kauf von Samen verursacht und viel Arbeit macht, ihm aber auch Freude bereitet und Sinn ergibt. Sinn mit Blick auf den aktuellen Zustand des Waldes, unter dem eben auch die ökologische Vielfalt leidet. Bernhard Huber sieht seine blühenden Wiesen denn auch als eine Art Insel im Sturm – eine Insel, die Insekten, Vögeln und anderen Tieren Nahrung und Schutz gibt.