Görwihl Konzert in der Pfarrkirche: So schön klingt die Laute

Konzert in der Pfarrkirche: So schön klingt die Laute

Sängerin Juliane Brittain und Lautenist Wolfgang Daiss bescherten den Besuchern in der Pfarrkirche einen sanften musikalischen Start ins Jahr 2018.

Mit ihren Liedern zur Weihnachtszeit geleiteten Sängerin Juliane Brittain und Lautenist Wolfgang Daiss am Mittwoch die Zuhörer in der mit Kerzen heimelig beleuchteten Görwihler Pfarrkirche sanft ins neue Jahr. Den ersten Programmteil bestimmten dabei ganz meditativ anmutende Liedsätze vornehmlich der Renaissancezeit, in der zweiten Hälfte kamen dann auch oratorien- und opernhafte Barockkompositionen zum Zug.

Wolfgang Daiss, der in Stuttgart klassische Gitarre und Laute studiert hat, schuf mit den großenteils arpeggierenden Begleitfloskeln seiner Erzlaute den idealen Hintergrund für die weiche, volltönige und dennoch anmutig grundierte Stimme von Juliane Brittain, die den ganzen Altarraum in eine kuschelige Klangwolke hüllte, was dem Vortrag einen beinahe meditativen Charakter verlieh. Die in Weimar als Opernsängerin und Gesangspädagogin ausgebildete und im Nordschwarzwald beheimatete Sopranistin interpretierte Lieder wie "Fröhlich soll mein Herze springen", Maria durch ein Dornwald ging" oder "O Heiland reiß die Himmel auf".

Wolfgang Daiss fügte jedem Stück ein Lautenvorspiel hinzu, wobei er teilweise Kompositionen aus dem "Musikalischen Lust-Garten" von Esaias Reusner verwendete. Reusner und sein gleichnamiger Sohn trugen ab der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wesentlich zur Entwicklung einer eigenen Musiksprache auf der Laute bei.

Ein besonderes Hörerlebnis bildeten auch drei Fassungen des Liedes "Vom Himmel hoch" aus der Feder von Michael Praetorius, die erste mit rhythmisch hoch anspruchsvoller Imitatorik zwischen Singstimme und Laute, die zweite mit vielen kurzen Wiederholungen innerhalb der durch den Text vorgegebenen Phrasen, die dritte dann der bekannten Liedmelodie am nächsten kommend.

Die zweite Programmhälfte eröffneten Juliane Brittain und Wolfgang Daiss mit Rezitativ und Arie aus einer Weihnachtskantate von Arnold Matthias Brunckhorst, einem Organist der Norddeutschen Orgelschule, der zeitgleich mit Bach in Celle wirkte und zumindest textlich als Vorläufer für Bachs Weihnachtsoratorium angesehen werden könnte.

Den Abschluss des Konzertabends machte eine Weihnachtskantate von Vivaldi, in der Juliane Brittain neben den liedhaften auch die opernhaften und dramatischeren Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Stimme ausspielen konnte. Als Zugabe nach anhaltendem Applaus durften alle Anwesenden "Vom Himmel hoch" mit den Künstlern intonieren.