Görwihl Kolpingsfamilie Rotzingen macht viel Theater um einen geklauten Stinkkäs'

Zum 60-jährigen Bestehen führt die Kolpingfamilie Rotzingen zur Freude eines begeisterten Publikums ein turbulentes Lustspiel auf

Jede Menge Handgemenge, nackte Männerbeine, Lustmolche, empörte Damen und ein Diebstahl, wie er nicht alle Tage vorkommt: Das alles und noch viel mehr gab es am Wochenende im Schulhaus in Rotzingen zu erleben. Die Theatergruppe der Kolpingfamilie legte mit dem Dreiakter „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkkäs“ einen Lustspielklassiker auf. Nicht zum ersten Mal: Bereits 1997 hatten die damaligen Laienspieler Bernd Gombolds rustikale Geschichte aufgeführt. Weil die Kolpingfamilie in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert, lag es nahe, das an Unterhaltungswert kaum zu überbietende Stück wieder auf die Bühne zu bringen. „Wegen dem Jubiläum haben wir das Stück wieder aus dem Schrank geholt“, berichtete Ramona Eckert, die seit vielen Jahren die Regie führt, „einige Theaterspieler können sich noch erinnern, als sie damals selbst in der Kindervorstellung zugeschaut haben“. Drei gut besuchte Aufführungen gab es, eine Kinder- und Seniorenvorstellung am Freitagnachmittag sowie zwei Abendvorstellungen am Freitag und Samstag.

„Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkkäs“ wurde von der Theatergruppe mit Tempo und Witz gespielt. Das turbulente, phasenweise schräge Lustspiel trug sich in einer Werkstatt zu. Es handelte von einem Schreiner, dessen Sohn und einem Polizisten, denen eines Morgens die Erinnerung an den Abend davor fehlte. Etwas war vorgefallen, nur was? Und wieso trug der Polizist die Hose des Schreiners und umgekehrt? Mit schwerem Kopf versuchten die Männer, den Abend zu rekonstruieren. Adrian Zipfel als Schreiner Hämmerle, Martin Eckert als Sohn und Ralf Baumgartner als Polizist Eiferling überzeugten als gelegentlich begriffsstutziges, dann wiederum bauernschlaues Trio, dessen größte Sorge ihren Frauen galt.

Diese konnte nämlich recht rabiat werden: Teresa Ganter als Frau des Schreiners und Jutta Eckert als Frau des Polizisten erweisen sich als äußerst schlagkräftig. Wehe, wenn sie zulangten: Das tat weh, dann floss Blut. Auch nicht ohne war Melanie Gerspacher als Pfarrhaushälterin. Ihr war der Stinkkäse, den sie als Grundlage für den Lieblingssalat des Pfarrers verwendete, abhandengekommen. Die Folge: abstruse Verdächtigungen, seltsame Verwicklungen und obskure Irrungen. Brenzlig wurde es, als Matthias Kaiser, Dirigent des Musikvereins, im Schlafzimmer einer seiner Töchter (Lorena Zipfel in einer Doppelrolle) eine Schnupftabakdose und einen Geldbeutel entdeckte. Wenn unter diesen und noch weiteren verflixten Umständen alle acht Akteure auf der Bühne standen, war Tohuwabohu angesagt. Dem Publikum gefiel's.

Die Akteure

Es spielten: Adrian Zipfel, Lorena Zipfel, Matthias Kaiser, Melanie Gerspacher, Jutta Eckert, Teresa Ganter, Martin Eckert und Ralf Baumgartner. Regie: Ramona Eckert.