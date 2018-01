Hartschwand, Rotzingen Kolpingfamilie Rotzingen feiert ihren 60. Geburtstag

Die Kolpingfamilie Rotzingen feiert im September ihr 60-jähriges Bestehen. Das Angebot für die Kinder der Gemeinschaft stößt auf gute Resonanz.

Hartschwand/Rotzingen (akm) Die Kolpingfamilie Rotzingen sprüht nur so vor Leben. Das wurde in der Hauptversammlung am Freitag im Eichrüttehof in Hartschwand deutlich. In unerwartet kleiner Runde saß man zusammen, um auf das ereignisreiche Jahr 2017 zurück zu schauen und auch einen Blick auf die Zukunft zu werfen.

Das bundesweit und international als katholischer Sozialverband organisierte Kolpingwerk versteht sich vor allem als Motor für Bildung, Familie und das Vorleben christlicher Gemeinschaft. In der Kolpingfamilie Rotzingen wurde dies bisher in den Gruppen Jungkolping (Jugendliche ab 16 Jahren) und Altkolping (Erwachsene) intensiv gelebt. Erstmals 2017 hatten die gewählten Familienvertreterinnen Barbara Albiez und Stefanie Stoll ein Programm zusammengestellt, das sich an Kinder richtet. Die Idee einer Gruppe Kinderkolping in der eigenen Gemeinde wurde mit 16 gut besuchten Veranstaltungen zu einem Erfolg. Es gibt zwei Altersklassen: Kinderkolping für die sechs- bis zehnjährigen, Jugendkolping für die zehn- bis fünfzehnjährigen Teilnehmenden. Auch 2018 werden für die insgesamt 23 Kinder wieder vielfältige Angebote aus dem Kreis der Aktiven zusammen gestellt.

Die Kirchengemeinde bot in Form von verschiedenen Räumlich-keiten ihre Unterstützung an. Für die Kolpingfamilie Rotzingen ist dies eine gelungene Form der Nachwuchspflege und der Umsetzung des satzungsgemäßen Auftrags. In seinen Grußworten dankte Gemeindevertreter Herbert Nägele für das hohe Engagement und die Kreativität des Verbandes. So wurde deutlich: „Rotzingen ist Kolping und Kolping ist Rotzingen und strahlt heute weit über den Ort hinaus“.

Alljährlicher Höhepunkt für jedermann sei die Waldweihnacht an der Sägmooshütte. Auch beim Erntedankfest, Traktorenfest und in gepflegter Theatertradition bereichere die Kolpingsfamilie die Gemeinde Görwihl enorm. Sowohl der Förderverein Kolpingfamilie Rotzingen, als auch die Kolpingfamilie Rotzingen selbst erfreuen sich regen Zuwachses.

Die Idee des Gründungsvaters Adolph Kolping, eine christliche Gemeinschaft zu leben, die durch Bildung ihre Mitglieder unterstützt und Solidarität übt, wird hier fast greifbar. Dennoch gab es von Pfarrer Stahlberger, der als Präses der Kolpingsfamilie turnusmäßig an den Versammlungen teilnimmt, neben viel Lob auch kritische Anmerkungen, sich mehr als bisher auch im Gottesdienst zu engagieren. Kolpingfamilien seien seien im Gegensatz zu den weltlichen Vereinen, vor allem eine Gemeinschaft aktiver Christen. Den Schritt zur Kinderkolping-Gruppe begrüßte er ausdrücklich und bot an, den Auftrag zur kirchlichen Jugendarbeit mehr als bisher gemeinsam zu gestalten.

2018 wird ein ganz besonderes Jahr: im September feiert die Kolpingfamilie Rotzingen ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Festakt. An dieser Stelle werden dann auch besonders aktive Mitglieder für ihr langjähriges Engagement in der Gemeinschaft geehrt.

Kolpingfamilie

Die Kolpingfamilie Rotzingen ist derzeit vor allem in den Ortschaften Rotzingen, Burg, Hartschwand, Hogschür und im Kernort Görwihl aktiv. Sie zählt 30 aktive Mitglieder. Im Unterstützerkreis, dem Förderverein Kolpingsfamilie Rotzingen, sind 90 Mitglieder aktiv. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, den Einnahmen aus Veranstaltungen und Spenden. Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen. Gemeinsamer Konsens ist das christlich-katholische Weltbild des Gründungsvaters Adolph Kolping.