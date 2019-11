von Karin Steinebrunner

Bei der jüngsten Zusammenkunft zum Thema „Chille und Chillen“ im Görwihler Pfarrsaal präsentierte zunächst Thomas Kaiser einen Schnelldurchlauf des bisher Besprochenen, angefangen von der Grundidee einer Körper Geist und Seele umfassenden lebendigen Kirchengemeinde in der Region bis hin zu kurzfristig umsetzbaren Neuerungen wie einem Apéro im Anschluss an die Gottesdienste oder eine Kinderbuch- und Spielecke in der Kirche. In der letzten Sitzung war die Umgestaltung der Görwihler Pfarrkirche thematisiert worden, in der aktuellen sollte es um die zukünftige Nutzung der Räume des Pfarrzentrums gehen.

Hierzu lud Pfarrer Stahlberger die rund 30 Anwesenden zu einem Rundgang vor Ort ein. Zunächst besichtigte die Gruppe den Gruppenraum der KJG im Untergeschoss. Die Idee hierzu wäre, den Raum auch abends für offene Jugendarbeit zu nutzen, eventuell mit einem Zugang via Fingerprint. Im Anschluss sah sich die Gruppe die Räumlichkeiten des Kindergartens an.

Stahlberger informierte darüber, dass dessen Sanierung allein um auf den geforderten Status Quo zu kommen, also ohne zusätzliche Angebote wie Ganztagsbetreuung oder Mensa verwirklichen zu können, Kosten von 2,8 Millionen Euro verursachen würde, was seitens der politischen Gemeinde wie auch der Kirche als nicht finanzierbar abgelehnt worden war. Die politische Gemeinde hat ja inzwischen den Kindergarten-Neubau beschlossen, wodurch eine Umnutzung der alten Räume möglich wird. Der Umzug inden neuen Kindergarten soll Ostern 2021 vollzogen werden.

Die Turnhalle des Kindergartens beherbergt heute bereits Sportgruppen wie etwa Yoga oder Zumba. Sie war früher mit dem angrenzenden Pfarrsaal direkt verbunden. Diese Verbindung könnte reaktiviert und so beispielsweise die Küche von beiden Seiten her zugänglich gemacht werden.

Im Laufe des Rundgangs wurde deutlich, dass verschiedene Nutzungsarten denkbar wären, wobei immer der Zugang zu den sanitären Anlagen bedeutsam erscheint. Stahlberger formulierte die Bitte an den Stiftungsrat, einen Architekten zu beauftragen und beispielweise prüfen zu lassen, welche Zwischenwände möglicherweise entfernt werden könnten. Auch die Wirtschaftlichkeit eines Abrisses und verkleinerten Neubaus sollte indes geprüft werden.

Der Bedarf für Gruppen ist groß, daher erhob sich bei den Teilnehmern die Frage, ob das Gebäude für spezielle Gruppen wie Wendelgym, Bibliothek und Seelsorgeteam als feste Heimstatt dienen oder für viele unterschiedliche Gruppen nach Absprache mit dem Sekretariat wechselweise vergeben werden sollte. Auch eine Mischform wäre natürlich möglich. Daher plädierte Pfarrer Stahlberger letztlich dafür, zunächst eine Gegenüberstellung anzufertigen von Wünschen der Gruppierungen einerseits und finanziellen und baulichen Spielräumen andererseits.