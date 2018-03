Görwihl Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald bewirbt sich um einen Ehrenamtsmanager

Die Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald wird sich als Projektstandort für einen Ehrenamtsmanager beim Erzbistum Freiburg bewerben. Dieser Koordinator soll das ehrenamtliche Engagement in den Gemeinden stärken und forcieren.

Görwihl (csi) Die Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald wird sich als Projektstandort für einen Ehrenamtsmanager bewerben. Dies beschloss der Pfarrgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Auch in der Jugendarbeit und der Arbeit für junge Erwachsene will man neue Wege gehen.

Freiwilliges Engagement ist ein unschätzbarer Reichtum kirchlichen Lebens, heißt es von Seiten der Erzdiözese Freiburg. Um dieses Engagement zu stärken, werden im Rahmen eines Projektes an acht Standorten für die Dauer von vier Jahren Ehrenamtskoordinatoren mit einem Beschäftigungsumfang von 50 Prozent eingesetzt, deren Kosten die Erzdiözese übernimmt. Die Aufgabe der Ehrenamtsmanager wird es unter anderem sein, das Ehrenamt zu stärken, ehrenamtlich Tätige zu begleiten und neue Helfer zu finden, hieß es in der Pfarrgemeinderatsitzung.

Die Zahl der Hauptberuflichen gehe zurück, es gelte daher, die Pfarrei so fit zu machen, dass das christliche Leben weitergehen könne, machte sich Pfarrer Bernhard Stahlberger für einen Ehrenamtskoordinator stark und stieß damit auf die Zustimmung des Gremiums, dass sich einhellig für eine Bewerbung um die Teilnahme an dem Modellprojekt aussprach. Das Seelsorgeteam wird die Bewerbung nun vorformulieren und mit dem Pfarrgemeinderat abstimmen. Für den Fall der erfolgreichen Bewerbung liegt die Entscheidung über "ihren" Ehrenamtskoordinator bei der Pfarrgemeinde, die Stellen werden von der Erzdiözese ausgeschrieben.

Auch in der Jugendarbeit und Arbeit für junge Erwachsene will man neue Wege gehen und insbesondere jungen Menschen über 16 Jahre ansprechen. Als eine Möglichkeit bezeichnete Stahlberger das Angebot von Fitnesstraining, für die jungen Menschen von ganz großem Interesse, sagte er. Und für die Pfarrgemeinde biete sich so die Chance, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Gemeinde hat die Möglichkeit, gebrauchte Trainingsgeräte (Kosten: 8000 Euro) zu erwerben und könnte auch die entsprechenden Räumlichkeiten für das Training zur Verfügung stellen. Bei dem in Aussicht genommenen "Wendel'Gym", dass auch älteren Menschen sportliche Aktivitäten unter Anleitung einer Trainerin ermöglichen soll, handelt es sich aber nicht um ein Fitnessstudio, betonte der Seelsorger ausdrücklich. Auch die Entscheidung für die Anschaffung der Trainingsgeräte fiel einstimmig.

Der für die Weihe der Glocken der Herrischrieder Pfarrkirche vorgesehene Termin (14. April) lässt sich nicht halten, da die mit dem Glockenguss beauftragte Firma infolge eines Schadens am Betriebsgebäude nicht in der Lage ist, die Glocken rechtzeitig fertigzustellen. Der Glockenguss ist nun für den Sommer geplant, als Einweihungstermin wird der 9. September anvisiert.

Künftig sollen die Names der Verstorbenen in jeder Eucharistiefeier und jedem Wortgottesdienst am Ende der Fürbitten genannt werden. Der Vorschlag von Pastoralreferentin Regina Jaeckel, über Ergebnisse der Pfarrgenmeinderatssitzungen in Gottesdiensten zu berichten, fand keine Zustimmung.