Görwihl Kirchengemeinde Hotzenwald bringt neues Projekt auf den Weg und setzt Ehrenamtliche in den Begräbnisdienst ein

Die katholische Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald möchte mehr Menschen für das Ehrenamt begeistern und hat das Projekt "Ehrenamtliche im Begräbnisdienst" auf den Weg gebracht. Damit hat sich die Kirchengemeinde auch beim Modellprojekt "Ehrenamtskoordination" der Erzdiözese Freiburg beworben.

Die katholische Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus möchte noch mehr Menschen fürs Ehrenamt in der Kirche begeistern. Denn das Ehrenamt bekomme in der Gemeinde immer mehr an Bedeutung, dies wurde in der Sitzung des Pfarrgemeinderats am Dienstagabend deutlich. Die Mitglieder zeigten sich offen für das Projekt "Ehrenamtliche im Begräbnisdienst" und brachten es einstimmig auf den Weg.

"Wir brauchen ehrenamtlich tätige Menschen, die diesen Dienst machen", bekräftigte der Gemeindereferent Dietmar Sendelbach, der das Projekt "Ehrenamtliche im Begräbnisdienst" vorstellte. Bereits im Vorfeld haben Gespräche mit Menschen stattgefunden, die sich eventuell für diesen Dienst ausbilden lassen wollen.

Allerdings müssten noch mehr Menschen angesprochen werden, die nach einer entsprechenden Ausbildung, Aufgaben, die bislang hauptberufliche Seelsorger ausgeführt haben, wie Trauergespräche, Gebete und Beerdigungen, übernehmen wollen.

Damit die ehrenamtlichen Helfer in der Gemeinde zukünftig noch besser betreut werden können, hat sich die Kirchengemeinde dazu entschlossen, sich auf das Modellprojekt der Erzdiözese Freiburg "Ehrenamtskoordination" zu bewerben.

Bei dem auf vier Jahre ausgelegten Projekt, das an acht Standorten mit je einer 50 Prozent Stelle ausgestattet wird, geht es darum, dass ehrenamtlich Engagierte und engagementbereite Personen in Seelsorgeeinheiten gute Rahmenbedingungen vorfinden und verlässlich auf Ansprechpartner treffen.

Pfarrer Bernhard Stahlberger bekräftigte: "Wie wollen Menschen fürs Ehrenamt begeistern." Die kommunale Gemeinde Rickenbach konnte für das Projekt mit ins Boot geholt werden.

Pfarrer Stahlberger berichtete, dass es vorgesehen sei, einmal im Jahr einen Krankensalbungsgottesdienst anzubieten, an dem auch Pflegbedürftige wieder einmal in Begleitung von Helfern in die Kirche kommen könnten. Dafür werden viele Helfer benötigt und der Aufwand ist groß, dennoch stimmte der Pfarrgemeinderat dem Vorhaben zu. Diakon Günter Kaiser sagte zu, dass der Hauskommunionskreis die Gestaltung übernehmen werde. Erstmals soll dieser Gottesdienst am 23. Juni um 15 Uhr in Görwihl angeboten werden.

Aus dem Stiftungsrat berichtete Pfarrer Stahlberger, dass die Entscheidung der Gemeinde Görwihl über die Aufstockung einer Erhöhung der Leistungsfreistellung der Kindergartenleitenden noch nicht gefallen sei. Die interne Sitzung des Gemeinderats zu diesem Thema fand ebenfalls am Dienstagabend statt. Der Stiftungsrat werde sich am Mittwoch zu einer außerordentlichen internen Sitzung treffen, um über das Ergebnis aus dem Gemeinderat und die weitere Gangart betreffend der Kindergärten zu beraten, teilte der Pfarrer mit.

Die Kirchengemeinde erklärte im Vorfeld, dass sie sich aus der Trägerschaft der Kindergärten zurückzuziehe, falls die Gemeinde den Forderungen nach einer Erhöhung der Defizitbeteiligung der Kommune und einer Erhöhung der Leistungsfreistellung der Kindergartenleitenden nicht zustimmt. Der Erhöhung der Defizitbeteiligung für die drei in kirchlicher Hand befindenden Görwihler Kindergärten hat der Gemeinderat bereits am Montagabend zugestimmt.

Freuen kann sich die Jugend, denn der Jugendraum im Pfarrheim Herrischried öffnet wieder seine Pforten. Erstmals ist der Raum am 27. April von 16.30 bis 17.30 Uhr für alle von acht bis zwölf Jahren und von 18 bis 19 Uhr für alle von zwölf bis 16 Jahren.