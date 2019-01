von Sigrid Schneider

Ihr zehnjähriges Bestehen und die Segnung seiner neuen Räumlichkeiten in der Kirchstraße 1 in Görwihl feierte das Team der katholischen Bücherei Görwihl mit vielen Gästen am Sonntag. Bunter und lebendiger Auftakt des gelungenen Festes war der Wortgottesdienst um 17 Uhr in der Pfarrkirche Görwihl, den Pfarrer Bernhard Stahlberger hielt. Schon hier erwartete die zahlreichen Besucher ein liebevoll mit bunten Luftballons geschmückter Altarraum – und diese zogen sich wie ein Roter Faden an diesem Abend durch die einzelnen Programmpunkte durch. Später wurden diese fliegen gelassen mit den Fürbitten und beim abschließenden Beisammensein im Pfarrheim gab es einen Ballon-Wettbewerb, der für großes Hallo sorgte.

Ballons repräsentieren Vielfalt

Diese Ballons repräsentierten die Vielfalt des Teams der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Vielfalt der Medien in der Bücherei und die Bedürfnisse der unterschiedlichen Mediennutzer, die die Bücherei regelmäßig besuchen, so Pfarrer Stahlberger. Wichtig, und eindrücklich in seiner Predigt dargestellt, die zentrale Rolle des Lesens für das Jüdische Volk und die Entstehung der Bibel – des Buches der Bücher. Und damit die identitätsstiftende Kraft des Lesens – bis heute. Gedankt wurde in diesem Gottesdienst vor allem den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich in den vergangenen zehn Jahren um die Bücherei verdient gemacht haben und diese in einen wertvollen Treffpunkt für alle verwandelt haben – den „Treffpunkt Bücherei“. Und dieser, so Pfarrer Stahlberger, verzeichne seit Jahren steigende Nutzerzahlen; ganz entgegen dem landläufigen Trend.

Was Bücher bedeuten

Gedanken darum, was Bücher ihren Lesern bedeuten und für deren Leben, machten sich die Jugendlichen der Firmgruppe – Lesen hilft den Tag zu bewältigen, seine Probleme zu vergessen und zu entspannen, sich in eine ferne Welt oder Zeit hinein zu versetzen aber auch sich neues Wissen zu erwerben und vieles mehr. Und für all das stand jeweils ein anderer bunter Ballon. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Andrea Bächle und Renate Grießer.

Segen für neue Räume

Im Anschluss an den Festakt im katholischen Gotteshaus wurden die neuen Räumlichkeiten der Bücherei in der Kirchstraße von Pfarrer Bernhard Stahlberger gesegnet. Und den Mitfeiernden gewährte dies einen ersten Eindruck der gemütlichen und freundlich eingerichteten kleinen Bibliothek. Mit 3000 Medien (CDs, DVDs, Hörbücher und Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendliteratur, Regionalliteratur, Großdrucke, Zeitschriften und Comics) sei der Bestand um das Dreifache angewachsen, sagt Franziska Molitor, Büchereileiterin. Und zum Lesen und Stöbern lädt die neue Bücherei auch ein. Zum gemeinsamen Apéro und Gedankenaustausch ging es danach weiter ins Pfarrheim, wo die Feiernden das Fest haben ausklingen lassen.