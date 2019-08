von Werner Probst

Als Sänger im Görwihler Männerchor und im katholischen Kirchenchor in Görwihl ist Karl Frommherz eine feste Größe. Er feiert am Freitag, 30. August, seinen 80. Geburtstag. Die Freude am Gesang ist für Karl Frommherz geradezu ein Lebenselixier. So singt er schon seit fast 60 Jahren im Görwihler Kirchenchor und erinnert sich noch gut daran, als die Krönungsmesse einstudiert wurde, was gerade für einen jungen Sänger eine große Herausforderung war. Während 16 Jahren fungierte Frommherz auch als Vorsitzender des Kirchenchors.

Im Görwihler Männerchor Sängerbund Frohsinn singt er immer noch im zweiten Tenor, wo er auch Stimmführer ist. „Viele schöne Stunden habe ich mit dem Chorgesang schon erlebt“, sagte der Jubilar und denkt auch gerne an die Zeit zurück, in der er viele Jahre am Dreikönigstag als Akteur auf der Theaterbühne stand. Die Ernennung zum Ehrenmitglied war sicherlich eine verdiente Anerkennung für seinen langjährigen Einsatz.

In Oberweschnegg bei Höchenschwand kam Karl Frommherz auf die Welt. Auf der elterlichen Landwirtschaft musste er schon als Kind mithelfen. Im Jahr 1953 kam er dann nach Görwihl und machte eine Lehre als Landwirt. In der weiteren Folge war er für die Leistungsprüfungen in der Tierzucht tätig. Durch die immer stärker fallende Zahl an Tierzuchtbetrieben in der Region wurde sein Bearbeitungsgebiet immer größer, sodass es am Schluss fast den ganzen Hotzenwald umfasste. 2002 ging Karl Frommherz in den Ruhestand. Wenn auch die Landwirtschaft schon längst aufgegeben wurde, ist er doch immer noch bei gutem Wetter in seiner Forstwirtschaft tätig.

Im Jahr 1982 heiratete Karl Frommherz seine spätere Ehefrau Aloisia, „Lissi“, wie sie weitum genannt wird. Auf vielen Urlaubsreisen waren die Beiden schon gemeinsam unterwegs. So war das Ehepaar auch schon auf verschiedenen Schiffsreisen. Beide sind in Görwihl immer noch im ehrenamtlichen Museumsdienst tätig. Sicherlich werden die Geburtstagsgratulanten zahlreich sein. Sie werden sich sicherlich den guten Wünschen seiner Ehefrau anschließen.