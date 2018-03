Görwihl-Strittmatt Jubilar Klaus Döbele blickt auf große Verdienste im Ehrenamt zurück

Bauingenieur Klaus Döbele feiert 80. Geburtstag. Er ist Ehrenmitglied mehrerer Vereine und noch aktiver Bariton im Sängerbund Frohsinn Görwihl.

Weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt ist Bauingenieur Klaus Döbele – nicht nur von seiner beruflichen Tätigkeit her, sondern auch durch sein musikalisches Können als Dirigent mehrerer Männerchöre. Für seine Verdienste wurde er 1997 vom Land Baden-Württemberg mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Am Sonntag, 4. März, feiert er 80. Geburtstag.

Klaus Döbele ist in Murg geboren und aufgewachsen. Wenn er Rückschau hält, denkt er gerne daran, dass er eine zweijährige Maurerlehre machte, der sich eine Ausbildung im Stahlbau anschloss. Auf der Fachhochschule in Karlsruhe machte er die Prüfung zum Bauingenieur. Über drei Jahrzehnte fungierte er als Technischer Betriebsleiter bei der Firma Metzger in Rheinfelden, ehe er 1997 in Strittmatt ein Ingenieurbüro eröffnete. Erst als Klaus Döbele bereits 75 Jahre alt war, gab er sein Büro auf.

1964 heiratete Klaus Döbele seine spätere Frau Inge und das Paar wohnte in Rheinfelden. Drei Kinder kamen auf die Welt. 1974 zog die Familie nach Strittmatt in das Eigenheim um. Von hier aus genießt man, von vielen blühenden Pflanzen umgeben, die herrliche Aussicht auf die Schweizer Alpen. Diese waren früher auch vielfach das Ziel bei Urlaubsfahrten und im Montafon frönte die Familie dem Skisport.

Dass Klaus Döbele für seine Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet wurde, ist mehr als verdient, was allein schon die Ehrenmitgliedschaften in mehreren Vereinen beweisen. So ist er Ehrendirigent des Männerchors Murg, des Sängerbunds Frohsinn in Görwihl und Ehrenmitglied des Männerchors Albbruck. Seine musikalischen und gesanglichen Fähigkeiten wurden ihm fast schon in die Wiege gelegt. Schon als Kind erlernte er das Klavierspiel und alsbald begleitete er seine Mutter bei Gesangsvorträgen.

Bereits 1954 trat er als Sänger dem Murger Männerchor bei. Bald ließ er sich dann zum Chorleiter ausbilden. 1967 übernahm er die Chorleitung des Murger Männerchors, die er für 13 Jahre innehatte, bis er den Dirigentenstab an seinen Bruder Reinhard weitergab. Beim Alemannischen Sängerbund war er Bundeschorleiter, dirigierte dann den früheren Rotzinger Männerchor und später auch den Sängerbund Görwihl. Eine feste Größe war er auch beim Albbrucker Männerchor, wo er über Jahrzehnte bei Konzerten den Chor auf dem Klavier begleitete.

Für Klaus Döbele gibt es auch im Alter nie Langeweile. „In und um das Haus gibt es immer was zu tun“, gibt er zu verstehen. Er macht aber auch deutlich, dass er noch täglich am Klavier sitzt und mit Begeisterung und Können Werke zum Besten gibt. Immer noch singt er als Bariton im Görwihler Sängerbund Frohsinn mit und „ölt“ seine Stimme gerne mit einem guten Rotwein. Die Gratulanten werden recht zahlreich sein und sich den guten Wünschen seiner Frau, den drei Kindern mit Partnern, den Enkelkindern und Urenkeln anschließen.