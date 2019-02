Gegen die mögliche Erweiterung des Steinbruchs in Tiefenstein bildet sich Widerstand. Eine Woche nach der Gemeinderatssitzung, in der der Entwurf zur Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe der Region Hochrhein-Bodensee zum ersten Mal öffentlich vorgestellt wurde, trafen sich am Montagabend rund 50 Bürger aus Niederwihl, Tiefenstein und Schachen im Gasthaus "Adler", um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.

Die Versammlung war auf eigene Initiative aus der Bevölkerung entstanden, nachdem bekannt wurde, dass die formelle Beteiligung (Stellungnahme) von Kommunen, Fachbehörden, Betrieben, Verbänden und Öffentlichkeit bis 4. März möglich sind. Die Moderation übernahm Franz Maise, Niederwihl. Mit dabei waren die Gemeinderäte Matthias Eschbach und Norbert Lüttin (CDU) sowie Gemeinderätin Susanne Köstlin (Grüne). „Diese Sache läuft seit über einem Jahr“, sagte Maise, „irgendwo ist die Information hängen geblieben“.

Bürger wollen alles auf die Einspruchsfrist setzen

Gefragt, was von der Gemeinde geplant sei, antwortete Matthias Eschbach: „Für uns Gemeinderäte waren die Informationen am Montag vor einer Woche auch neu. Aber wir müssen jetzt die Chance nutzen, alles auf die Einspruchsfrist zu setzen.“ Die Gemeinde Görwihl, so Eschbach, habe noch keine Stellungnahme abgegeben, werde dies aber fristgerecht tun. „Der Gemeinderat tut, was er kann“, sagte er. Norbert Lüttin stellte klar: „Die Gemeinde wird in ihrer Stellungnahme nichts anderes formulieren, als es jeder Bürger tun wird.“ Es gehe jetzt darum, den vielen Aspekten nachzugehen. Lüttin weiter: „Die Einwände müssen fundiert sein.“

Es stelle sich zum Beispiel die Frage, warum im nördlichen und nicht im südlichen Bereich des Steinbruchs erweitert werden soll. „Man muss aufzeigen, dass es Alternativen gibt“, sagte er, „zumal Niederwihl schon jetzt durch die Sprengungen mit Lärm, Staub, Erschütterungen und Rissen an den Häusern stark belastet ist“. Franz Maise regte an, die Stellungnahmen der Bürgerschaft individuell zu verfassen. Dies sei besser, als Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt abzugeben.

Unterstützung erbat er sich vom Gemeinderat. Matthias Eschbach berichtete, dass Vertreter von Gemeinderat und Verwaltung kommenden Freitag sich beim Regionalverband in Waldshut über die formelle Beteiligung informieren werden – dies mit Blick auf den Umstand, dass Bürgermeister Carsten Quednow (Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbands) erkrankt ist. Am Montag, 25. Februar, soll die zweite Bürgerversammlung wieder im "Adler" in Niederwihl stattfinden. Beginn: 20 Uhr.