Verflixter Wahlkampf aber auch. Da wundert man sich, warum die Plakatierung vor den anstehenden Europa- und Kommunalwahlen in der Gemeinde Görwihl so mau ausfällt – hier ein Plakätchen, dort eines, aber keine Schwemme wie in anderen Jahren – und dann stellt sich heraus, dass es bis vor Kurzem noch gar nicht anders möglich war.

Beschränkungen

Bis vor Kurzem, das heißt: bis Dienstag, war die Lage nämlich so, wie von Norbert Lüttin, dem Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbandes Görwihl, beschrieben: „Wir hatten bei Wahlen bisher in jedem Ortsteil circa drei und in Görwihl circa acht Plakate (insgesamt an circa 35 Straßenlaternen) aufgehängt. Wir durften bisher beliebig viele aufhängen, als zahlenmäßige Einschränkung seitens der Gemeindeverwaltung durften wir lediglich jeden dritten Masten verwenden. Für mich völlig überraschend hat nun die Gemeindeverwaltung festgelegt, dass wir insgesamt nur noch elf Stück aufhängen dürfen, rechnerisch eines je Ortsteil.“ Dabei hat Görwihl doch zehn Ortsteile. Aber egal.

Was ist der elfte Ortsteil?

Lüttin führte weiter aus: „Das Rathaus geht von elf Ortsteilen aus, wobei sich die Frage stellt: Welches ist der elfte Ortsteil? Burg, Schildbach oder Günnetsmättle?“ Er kenne keinen Grund für die neue Regelung, sagte er. „Vielleicht“, so vermutet Lüttin, „will das Rathaus für andere Parteien mehr Platz lassen. Ich habe die für Görwihl zu viel bestellten Plakate nun an andere Gemeinden abgegeben, die solche Restriktionen nicht haben.“

Ein Missverständnis

Auf Anfrage bei der Gemeindeverwaltung erklärte Hauptamtsleiterin Silvia Hintz am Dienstag, die angeordnete Plakatbeschränkung habe sich an derjenigen der vorigen Landtagswahl orientiert, sie sei aber jetzt nicht vorgesehen gewesen, es habe sich um ein kleines Missverständnis gehandelt und dieses werde sogleich behoben. Laut Hintz können mehr als nur elf Plakate angebracht werden, „so lange es im Rahmen bleibt“.

Woraufhin sie die Verantwortlichen der hiesigen Parteien entsprechend informierte. Woraufhin Norbert Lüttin wiederum erneut verwundert anmerkte: „Plötzlich dürfen wir so viel plakatieren, wie wir wollen. Leider nützt uns das jetzt nichts mehr, die Plakate hängen bereits in anderen Gemeinden.“ Aber es muss noch nicht aller Tage Abend sein. Drei Wochen bleiben immerhin noch bis zur Wahl, da lassen sich bestimmt noch ein paar Plakate für Görwihl auftreiben. Für alle anderen, die die ihrigen noch im Keller liegen haben, gilt: Auf geht‘s, ran an die Laternen. Nur nicht den Rahmen vergessen, damit auch alles schön im Rahmen bleibt.

