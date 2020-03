von Irmgard Kaiser

Die Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl wählte Alexander Mutter erneut zum Vorsitzenden. Probleme bereitet dem Verein allerdings die mangelnde Bereitschaft der Mitglieder, für Vorstandsämter zur Verfügung zu stehen. Spätestens in zwei Jahren gilt es umzudenken, denn dann wird Mutter nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stellen.

An der Jahreshauptversammlung am Freitagabend ließ der Verein ein Jahr Revue passieren, das im Zeichen des erneuten Dirigentenwechsels stand , denn Marion Lüttin löste im Sommer David Keck nach kurzem Intermezzo ab. Sechs öffentliche und drei kirchliche Auftritte, sowie das gutbesuchte Jahreskonzert waren schöne Anlässe. Die Anzahl der teilnehmenden Musiker und Musikerinnen ließ jedoch oft zu wünschen übrig, deshalb gab es einige größere personelle Schwierigkeiten. Erfreut zeigte sich der Vorsitzende Alexander Mutter hingegen, dass der Verein nun 49 Mitglieder hat, hinzu kommen 19 Zöglinge: „Eine tolle Sache, gute Entwicklung.“ Von den Zöglingen werden im nächsten Jahr gleich zehn Jugendliche zu den Musikern wechseln. Bedauerlich ist für den Verein jedoch der Rückgang der Passivmitglieder.

Reibungslos dank guter Vorbereitung gingen die Vorstandswahlen über die Bühne. Erster Vorsitzender bleibt Alexander Mutter, sein Stellvertreter Alexander Gerspach, Kassiererin Stefanie Gerspacher. Daniel Gerspach wurde zum Schriftführer gewählt, Pauline Maier zur Protokollführerin, Christian Kaiser und Alisa Schill zu Beisitzern und Alisa Albiez zur Vertrauensfrau der Jungbläser. Alexander Mutter nahm die Wahl zwar an, bemängelte mit deutlichen Worten jedoch die mangelnde Bereitschaft der Vereinsmitglieder für Vorstandsämter: „Einige Posten waren vakant, leider hat sich keiner freiwillig gemeldet . Es ist nicht gut, wenn der Vorstand die Personen ansprechen muss.“ Dies sei vielmehr Aufgabe des ganzen Vereins. Ganz unmissverständlich erklärte Mutter, dass er in zwei Jahren auf keinen Fall mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehe. Schockiert war Mutter auch, dass der Probenbesuch auf unter 70 Prozent gefallen ist: „Ich glaube, das ist Negativrekord“. Und auch bei den Auftritten sei die Beteiligung nicht immer optimal, „ab und zu, da kriegsch en dicke Hals“, so Mutter.

Bürgermeister Carsten Quednow würdigte die Verdienste der Hotzenwald Bauernkapelle. „Mit euren zehn Auftritten bereichert ihr das Vereinsleben und tragt dazu bei, dass man in Görwihl viel erleben kann. 19 Zöglinge in Ausbildung, das sichert dem Verein die Zukunft.“ Dirigentin Marion Lüttin freute sich über die gute Zusammenarbeit, speziell den Einsatz von Vize-Dirigent Alexander Mutter lobte sie: „Danke, dass du da bist.“

Die Bauernkapelle

Die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl als Nachfolgerin des früheren Musikvereins Görwihl ist einer der ältesten nachweisbaren Vereine des Hotzenwaldes. Die Hotzenwald-Bauernkapelle ist in der glücklichen Lage, die Protokolle der Gründungsversammlung noch zu besitzen. Aus ihnen geht hervor, dass sich am 8. Juli 1861 nach mehreren vorbereitenden Besprechungen 18 musikbegeisterte Bürger des Dorfes zu einem Musikverein zusammengeschlossen haben. Derzeit hat der Verein 49 Mitglieder, hinzu kommen 19 Zöglinge. Vorsitzender ist Alexander Mutter, Im Moos 14, Görwihl, Telefon 07754/403, E-Mail (vorstand@hotzenwald-bauernkapelle.de).