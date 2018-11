Am Samstag, 10. November, wird Görwihl zum Marktort. Rund 160 Händler und Vereine präsentieren am Martinimarkt ein reichhaltiges Waren- und Speisenangebot. Der regional größte Markt hat von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Am Abend veranstaltet die Hotzenwald-Bauernkapelle den Martinitanz mit der Power-Band „X-Plosive“ in der Hotzenwaldhalle. Parallel zum Martinimarkt hat das Heimatmuseum Hotzenwald von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Den Martinimarkt organisiert dieses Jahr Christina Schrieder, Leiterin der Tourist-Information Görwihl.

Hotzenneunerrat tritt auf

Die Marktteilnehmer nehmen teils lange Wege auf sich. Mit eigenen Ständen beteiligt sind etliche heimische Organisationen und Vereine wie die Feuerwehrabteilung Rotzingen, der Hotzenneunerrat, das DRK Görwihl sowie die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen. Dabei sind auch die Kindergärten, der Sportverein Görwihl, die Trachtengruppe, der Gesangverein „Frohsinn“, die Hotzenwald-Bauernkapelle und viele mehr. Einen eigenen Auftritt hat der Görwihler Hotzenneunerrat gegen 16 Uhr, dann verkündet der Neunerratspräsident Klaus Flum das neue Fasnachtsmotto. Die Hotzenblitzzunft steuert die passenden Klänge bei. Der Markt findet entlang der Haupt- und Kirchstraße, an der Grund- und Hauptschule sowie auf dem Platz vor der Hotzenwaldhalle statt. Parkplätze befinden sich an den Ortseinfahrten. Die Freiwillige Feuerwehr Görwihl übernimmt den Parkdienst. Am Marktaufbau ist der Bauhof der Gemeinde Görwihl beteiligt.

Eisenbeis signiert Bücher auf Wunsch

Das Heimatmuseum Hotzenwald hat an dem Wochenende zum letzten Mal vor der Winterpause geöffnet – am Samstag von 11 bis 17 Uhr, am Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Die Webstühle sind zeitweise in Betrieb. An Martini wird der Restbestand der Görwihler Gemeindechronik aufgelöst. Die Bücher werden gegen eine Museumsspende ab 10 Euro abgegeben. Der Buchautor Paul Eisenbeis signiert auf Wunsch die Bücher zwischen 14 und 16 Uhr im Heimatmuseum. Das Werk „Gemeinde Görwihl – eine Chronik in Wort und Bild“ ist vor zehn Jahren erschienen. Es handelt sich um ein heimatgeschichtliches Nachschlagwerk der zehn Görwihler Ortsteile.

Zum ersten Mal seit langem öffnet wieder das Gasthaus "Rebstock" die Tür. „Wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt mal“, erklärt Alexandra Brutsche, zusammen mit ihrem Mann Claus Besitzerin des Gebäudes. Die frühere Gaststube hat das Paar so renoviert, dass sie den alten Charakter behalten hat. Auch der Saal, in dem früher die Fasnacht stattfand, wird geöffnet. Es gibt zu essen und zu trinken.

Prosit: Alexandra und Claus Brutsche öffnen am Martinimarkt den "Rebstock". | Bild: Peter Schütz

