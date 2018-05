Görwihl Heimatmuseum zeigt: Wie hat der Arzt früher gearbeitet

Das Heimatmuseum Görwihl eröffnet mit einer neuen Sonderaustellung die Saison 2018

Das Heimatmuseum Hotzenwald in Görwihl ist um eine Attraktion reicher: Ein Bereich im ersten Stockwerk, der früher für die Sonderausstellungen genutzt wurde, beleuchtet jetzt das Thema "Gesundheit" mit alten medizinischen Geräten und historischer Fachliteratur. Die Wiedereröffnung des Museums am Ostermontag nach der Winterpause stieß auf ein reges Interesse. Der neue Themenbereich soll eine dauerhafte Einrichtung bleiben, erklärte Ernst Waßmer, Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum Hotzenwald. "Wir gehen zurück zu unserem Kerngeschäft", sagte er. Und: "Der heutige Tag ist ein bisschen ein Einschnitt in das Museum, denn wir haben die alte Tradition der Sonderausstellung zu den Akten gelegt", so Waßmer. Er verstehe den neuen Themenbereich als "Ergänzung vom Heimatmuseum". Mit Blick auf die in den letzten Jahren rückläufigen Besucherzahlen fügte er hinzu: "Wir versuchen jetzt, so über die Runden zu kommen." Vergangene Saison zählte der Förderverein 1045 Besucher, 150 weniger als noch in der Saison 2016/17. Immerhin, so Waßmer: "Wir sind nicht auf Eintritt angewiesen, den wir übrigens gar nicht erheben." Der Besuch des Heimatmuseums ist frei, es wird lediglich um Spenden gebeten.

Der neue Ausstellungsbereich greift ein Thema auf, das im Heimatmuseum bislang komplett außen vor geblieben ist – obwohl zwei Ärzte, Bruno Feige und Günther Romacker, zu dessen Gründungsväter gehört hatten. Nur wenige Exponate stammen aus Görwihl, darunter ein Schädel als Überbleibsel von einem menschlichen Skelett aus der früheren Praxis von Andreas Feige sowie ein Buch von Claes Dahlin aus Niederwihl. Die meisten Ausstellungsstücke stammen von privaten Sammlungen aus Brennet (Wehr) und Tiengen. Die Spender waren auf Ernst Waßmers Anliegen, historische medizinische Geräte im Heimatmuseum zeigen zu wollen, durch einen Artikel in dieser Zeitung aufmerksam geworden. "Es war sehr frech von uns, mit drei leeren Vitrinen in den Winter zu gehen", blickte Waßmer auf die Anfänge des neuen Themenbereichs zurück. Seit Ostermontag gibt es rund 100 Ausstellungsstücke zu bestaunen – unter anderem ein kühlschrankgroßes Aufbereitungsgerät für Ozon, ein Haemometer (es misst den Hämoglobinwert im Blut), eine Wund- und Blasenspritze, mehrere Schröpfköpfe aus dem 19. Jahrhundert, ein Blutserumanalysegerät sowie ein Rollstuhl vermutlich aus einem Sanatorium. Auch zu sehen: ein alter Zahnbohrer mit einem Gestänge und Vorwärts- und Rückwärtsgang sowie eine Weiterentwicklung dieses Gerätes mit biegsamer Welle und Motor. "Man war technisch damals auf dem neuesten Stand", bemerkte Ernst Waßmer.

Heimatmuseum

Das Heimatmuseum Hotzenwald befindet sich am Marktplatz in Görwihl. Es ist jeden Sonn- und Feiertag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Das Museum erstreckt sich über vier Stockwerke und hat einen Aufzug. Der Eintritt ist frei. Gruppenführungen sind nach Voranmeldung ganzjährig möglich. Kontaktmöglichkeiten: Ernst Waßmer, Tel. 07754/1448, und Harald Scheuble, Tel. 07754/1279. Oder per Email: heimatmuseum@goerwihl.de