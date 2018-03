Görwihl Heimatmuseum Hotzenwald Görwihl leidet weiter unter Besucherrückgang

Der Förderverein Heimatmuseum Hotzenwald Görwihl verzeichnet erneut einen Besucherrückgang. Als Gründe nennt Vorsitzender Ernst Waßmer das fast zum Erliegen gekommene gastronomische Angebot im Kernort Görwihl und außerdem eine gesellschaftliche Veränderung.

Der Förderverein Heimatmuseum Hotzenwald Görwihl verzeichnet erneut einen Besucherrückgang. In der vergangenen Saison zählte er 1045 Besucher, rund 150 weniger als im Vorjahr. „Das müssen wir hinnehmen“, sagte Ernst Waßmer, seit einem Jahr Vorsitzender des Fördervereins, an der Hauptversammlung am Donnerstag im Eichrüttehof. Immerhin konnte die Talfahrt in punkto Besucherzahlen gebremst werden: In den beiden Vorjahren gab es Rückgänge von jeweils über 500 Personen. Vor 18 Jahren war es noch anders: Im Jahr 2000 kam der Förderverein auf einen Besucherrekord von 5500 Personen, „dann ging es hoch und runter, aber seit ein paar Jahren geht es konstant runter“, so Waßmer. Als Grund nannte er das fast zum Erliegen gekommene gastronomische Angebot im Kernort Görwihl, außerdem eine gesellschaftliche Veränderung, die Gemeindevertreter Peter Keck so erklärte: „Es ist eine Modeerscheinung, dass nur noch kurzfristige, nicht aber langfristige Angebote gefragt sind.“ Dennoch: Dem Förderverein liegen positive Rückmeldungen derjenigen Personen vor, die das Museum letzte Saison besucht haben.

Ernst Waßmer: „Die Besucher sind sehr angetan vom Angebot und der Sauberkeit im Museum.“ Weitere Zahlen: Letztes Jahr nahmen 240 Personen an 16 Führungen teil. Hinzu kamen 214 Schüler, die in zehn Klassen aus der Umgebung – unter anderem aus Bad Säckingen, Wehr und Buch – das Museum besuchten. 591 Personen hielten sich zu den üblichen Öffnungszeiten an den Sonn- und Feiertagen im Museum auf. Ernst Waßmer bedankte sich beim Aufsichtspersonal für den reibungslosen Museumsbetrieb. Einen besonderen Dank richtete er an Fritz Maier, der seit der Eröffnung des Museums 1986 als Hausmeister tätig war. Maier, er feiert nächsten Mittwoch seinen 89. Geburtstag, gab das Amt in jüngere Hände ab. Neuer Hausmeister ist Hans-Jürgen Sackmann. Unterstützt wird er von Albert Huber, zuständig für die Technik.

Das Heimatmuseum wird kommenden Ostermontag wieder geöffnet – mit einem neuen Webermeister (Josef Matt) und neuem Ausstellungsteil. Eine Sonderausstellung wird es diesmal nicht geben. Stattdessen werden die drei Vitrinen im ersten Stockwerk mit medizinischen und zahnärztlichen Geräten bestückt sein. Ernst Waßmer hat sie im Laufe eines Jahres zusammengetragen. Ehrenvorsitzender Harald Scheuble machte an der Versammlung schon mal Werbung für diesen neuen Museumsteil: „Das ist eine gute Sache geworden“, sagte er.