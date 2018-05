Görwihl Händchen für bunte Blütenpracht: Frauengemeinschaft gestaltet Blumenteppich für Fronleichnam

Hotzenwald St. Wendelinus feiert das Fronleichnamsfest. Für die Prozession gestaltet die Frauengemeinschaft ein Blumenteppich entlang des Marktplatzes. Rund 10 000 Blüten werden zwischen Sparkasse und Rebstock zu einem farbenprächtigen Teppich angeordnet.

Die katholische Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus feiert das Fronleichnamsfest in Görwihl mit einem Gottesdienst und anschließender Prozession. Letztere hat ein besonderes Merkmal: ein Blumenteppich entlang des Marktplatzes, ausgelegt von der Frauengemeinschaft Görwihl. Und zwar in aller Frühe: Morgens um 6 Uhr beginnen die Frauen, ungefähr 10 000 Blüten von verschiedenen Blumen zwischen Sparkasse und Rebstock zu einem farbenprächtigen Teppich anzuordnen. „Wenn es gut läuft, sind wir in zwei Stunden fertig“, erklärt Gerda Vogt, Vorsitzende der Frauengemeinschaft Görwihl.

„Wenn es gut läuft“, heißt aber auch, dass es nicht regnen darf. „Wenn es regnet, machen wir nichts“, stellt Vogt klar. Also: Daumen drücken und Holz anlangen, damit der Blumenteppich am Marktplatz die Menschen erfreuen kann. Woraus er bestehen wird, können die Frauen nur in etwa abschätzen. Denn sie nehmen das, was gerade blüht – sicher Blüten von Lupinen, Ginster, Pfingstrosen und Margeriten, vielleicht auch von Rosen oder Mohn. Jedes Jahr ist die Auswahl anders, immer davon abhängig, wie früh oder spät die Blüte in den Gärten und Wiesen beginnt.

Am Tag vor Fronleichnam werden die Blüten gezupft und danach kühl gestellt, damit sie sich über Nacht halten. Die Frauengemeinschaft freut sich natürlich über jede helfende Frau, auch wenn sie nicht in die Gemeinschaft eingebunden ist. Auch Männer sind willkommen, und sei es nur, indem sie den Farn aus dem Wald holen. Den braucht es nämlich auch, ebenso Gras, worauf die Blüten gelegt werden. „Wer Blumen pflücken oder vom Garten Blütenblätter entbehren kann, möge sie bitte am Donnerstagmorgen ab 6 Uhr zum Marktplatz bringen“, sagt Gerda Vogt. Und: „Wir tun diesen Dienst für das Gelingen und Verschönern der Fronleichnams-Prozession“, so die Vorsitzende, die eine zuverlässige Gruppe Gleichgesinnter zur Seite hat.

Lissi Frommherz und Maria Maier sind seit gut 50 Jahren dabei. Zusammen mit Rita Albiez, Marlies Eckert, Adelheid Baumgartner und Margret Mutter bilden sie quasi den Grundstock der Blumenteppich-Gestalterinnen. Ihnen stehen fünf ganz einfache, aber effiziente Hilfsmittel zur Verfügung: gleich große, aber unterschiedlich zusammengesetzte Gitter oder Schablonen aus Holzleisten. Sie bestehen aus geometrischen Formen wie Dreieck, Rechteck und Raute, in die die Blüten gelegt werden. Damit schaffen die Frauen eine optische Wirkung, die jedes Auge erfreut. Geschaffen hat die Schablonen der frühere Görwihler Wagner Alfons Huber. Sie haben sich über die vielen Jahre gut gehalten.

An einer Schablone können zwei Frauen gleichzeitig arbeiten. Nachfragen muss Pfarrer Bernhard Stahlberger übrigens nicht: Für die Frauengemeinschaft ist die Gestaltung des Blumenteppichs an Fronleichnam eine Selbstverständlichkeit. Der Blumenteppich wird über Mittag bis circa 14 Uhr liegen bleiben. Möge es nicht so enden, wie vor langer Zeit, als Maria Maier alleine angefangen hatte, die Blütenpracht wegzuräumen und gerade Wanderer aus dem Adler kamen, um ihr zuzurufen: „Sind sie der einzige Dubel, der hier aufräumt?“. Darüber lacht sie heute noch. Eines ist klar: Aus dem Adler werden morgen keine Wanderer kommen, weil der Adler geschlossen ist. Und falls doch Wanderer unterwegs sein sollten, mögen sie hoffentlich über eine angemessene Wortwahl verfügen.