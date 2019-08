von kss

Als heillos zu klein erwies sich die Kapelle in Tiefenstein am Dienstagabend beim Görwihler Kultursommer, nicht nur in Bezug auf den Publikumsandrang. Der konnte dadurch einigermaßen wettgemacht werden, dass einfach die Gäste, die keinen Platz mehr im Innern fanden, der Musik von draußen durch die geöffnete Tür lauschten. Aber im Blick auf das zwar kleine, aber doch immerhin fünfköpfige Ensemble „Fracklos“ hatte Almuth Lohmann zu wenig Platz für ihre Präsentation.

Görwihl Von der Kraft der Kunst und der Musik Das könnte Sie auch interessieren

Deshalb wird „Vom Himmel hoch gefallen“ als Gesamtwerk am Freitag um 17 Uhr von der Künstlerin in Tiefenstein gezeigt und erläutert werden. An diesem Zusatztermin sorgen dann Wolfgang Daiss und Jonas Hoenig für die musikalische Umrahmung. Am Dienstag hatte Almuth Lohmann lediglich als kleinen Ausblick auf den Freitag und ihr Werk „vom Himmel hoch gefallen“ eine Taube mitgebracht.

Eine Kostprobe ihrer Präsentation „vom Himmel hoch... ...gefallen“ stellte Almuth Lohmann am Dienstag in Tiefenstein vor, der Abend gehörte indes im Wesentlichen den vom Ensemble „Fracklos“ ausgestreuten „Perlen der Salonmusik“. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Görwihl Görwihler Kultursommer: Boris Ferreira beeindruckt mit seinen Zeichnungen, Juliane Brittain und Christoph Hoffmann interpretieren Fauré und Chopin Das könnte Sie auch interessieren

Geradezu himmlische Gute-Laune-Musik bot indes das Ensemble „Fracklos“, wiewohl die für das Konzert verwendete Bezeichnung „Perlen der Salonmusik„ eigentlich weder der Zahl der Anwesenden noch der inhaltlichen Breite des Dargebotenen vollumfänglich gerecht wird. Das Ensemble begann flott, munter und pfiffig mit Gerhard Winklers „La Tarentina“, dessen Mittelteil zum sanft wiegenden Walzertakt wechselt, um im Bogen wieder zum Anfang zurückzukehren. Bei der folgenden „Kleinen Romanze“ aus der Feder des Mitbegründers der Bregenzer Festspiele, Hans Moltkau, konnte „Fracklos“ gleich den ganzen Schmelz ihres bevorzugten Genres vor den Zuhörern ausbreiten, und auch Klarinettist Thomas Reil präsentierte sich hier schon mit einem anmutigen Solopart. Die bekannte Walzerfolge von Emil Waldteufels „Estudiantina“, wie geschaffen zum träumerischen Mitschwingen der Zuhörer an diesem lauen Sommerabend, ließ mit kleinen melodischen Eskapaden in Geige, Cello und Klarinette aufhorchen.

Herrischried Gesänge aus einer anderen Zeit und eine nachdenkliche Tuba-Installation eröffnen den Görwihler Kultursommer in Herrischried Das könnte Sie auch interessieren

Auch die übrigen Ensemblemitglieder profilierten sich im Laufe des Abends mit solistischen Beiträgen, wie etwa Cellistin Ewa Staszewska mit einer ebenso zupackenden wie neckischen „Gavotte“ oder Geiger Walter Töws mit einer „Mazurka“ von Henryk Wieniawski, einem schnellen Bravourstück mit mutig angesprungenen Hochtönen und effektvollen Linke-Hand-Pizzicati. Pianistin Elena Wackenhut, die diese Stücke kongenial begleitet hatte, glänzte selbst mit flinken Fingern am E-Piano bei Eric Plessows musikalischem Porträt eines Dampfzugs mit dem Titel „Roter Teufel“, während Kontrabassist Günter Holz souverän die Moderation des Abends übernahm.

Mit echtem Hans Moser-Lispeln

Nicht nur an der Klarinette überzeugte Thomas Reil, sondern auch als Liedinterpret. Mit echtem Hans Moser-Lispeln sang er das berühmte „Wenn der Herrgott net will“, und mit einem verschmitzten Seitenhieb auf die evangelischen Tübinger betete er zum Brückenheiligen „St. Nepomuk„, das Hochwasser des Neckars erst etwas weiter unterhalb des katholischen Rottenburg beginnen zu lassen.

Honig als Dank

Thomas Reils Interpretation der „Träumenden Klarinette“ und die zauberhaft weiche Geigenmelodie von Michael Spivakovskys „Mystere“ entführten mit sehnsüchtig-melancholischem Hauch in träumerische Weiten, während das fetzige „Ich brauche keine Millionen aus Peter Kreuders Revuefilm „Hallo Janine“ zumindest zum Mitwippen der Füße anregte und flotte Foxtrott-Titel wie „Ain‘t she sweet“ oder „Weekend“ die Zuhörer kaum noch auf ihren Sitzen hielten. Eine der vehement eingeforderten Zugaben, „Heinzelmännchens Wachparade“, führte denn auch zum befreienden Mitklatschfest für diesen himmlischen Abend. Pfarrer Stahlberger bedankte sich mit dem gewohnten Honig, im Kultursommer immer garniert mit einer Sonnenblume, bei den „Heinzelmännchen“ im Hintergrund an diesem Abend speziell auch beim Dorfverein Tiefenstein für die Bewirtung und bei Mesnerin Monika Caronna für die Betreuung der Kapelle.