von Charlotte Fröse

Um über den aktuellen Stand des Breitbandausbaus zu informieren, lud die Gemeinde Görwihl zu einem Informationsabend ein. Trotz der großen Hitze folgten mehr als 200 Interessierte der Einladung in die Hotzenwaldhalle. Bürgermeister Carsten Quednow berichtete, dass noch in diesem Jahr, vermutlich am 9. September, mit den Arbeiten begonnen wird. In Strittmatt wird gestartet. Die Fertigstellung des Leitungsnetzes soll bis Mitte 2022 erfolgt sein.

Bad Säckingen Motorrad-Fäscht: Ein Wochenende mit Live-Bands und Lagerfeuer Das könnte Sie auch interessieren

Die Firma Stark Energies GmbH aus Ludwigsburg erhielt nach der europaweiten Ausschreibung der Bauarbeiten den Zuschlag für das Projekt in Görwihl. Domenico Arslan, technischer Leiter der Firma Stark Energies, erläuterte den Anwesenden am Informationsabend das weitere Vorgehen und gab technische Informationen zu den Arbeiten, die alle aus einer Hand erfolgen werden. Zunächst werden die Verteilergebäude in Strittmatt und Rüßwihl erstellt. Dann erfolgt in neun Abschnitten mit speziellen Baufahrzeugen das Verlegen der Leerrohre in den Straßen der einzelnen Ortsteile. Domenico Arslan erläuterte, dass die Firma mit etlichen Baufahrzeugen auffahren werde, die Straßen aber mit so wenig Aufwand wie möglich geöffnet würden. Dennoch wird es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Etwa die Hälfte der Görwihler Haushalte wird die Rohre von der Straße zum Haus selber verlegen. Materialien dazu stellt die Gemeinde. Auch den genauen Bedarf ermittelt sie und gibt Hinweise zum entsprechenden Einbau. Auf der Homepage der Gemeinde Görwihl, unter dem Ressort Breitband, oder direkt auf der Verwaltung, gibt es dazu weitere Informationen.

Wehr Stadt Wehr fordert weiter IRE-Halt für den Bahnhof Brennet Das könnte Sie auch interessieren

Die Firma Stark Energies wird für die Haushalte, die auf privatem Gelände den Anschluss vom Haus an das Netz in der Straße nicht selber machen, die Bauarbeiten übernehmen. Meistens könne dies je nach Gelände sogar ohne Aufgrabungen erfolgen. Zum Einsatz kommen dann entweder ein Pressverfahren mit einer sogenannten Erdrakete oder das geführte Spühlbohrverfahren mit dem Pitbohrer. Wenn alle Leitungen verlegt, die Glasfaserkabel eingeblasen, die Hausanschlüsse montiert sind und das Backbone-Netz des Landkreises steht, können die einzelnen Ortsteile nach und nach das schnelle Internet nutzen.

Laufenburg Gelati-Tradition: Die Familie Baviera verkauft seit drei Generationen Eis – seit einem Jahr auch am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Als Netzbetreiber wird die Firma Stiegeler IT dann für die Nutzung zuständig sein, erklärte Bürgermeister Quednow. Denn so Quednow: „Die Gemeinde baut lediglich das Netz, das danach genutzt werden kann.“ Die Gemeinde stellt demnach lediglich die Infrastruktur zur Verfügung. Bis es so weit ist, wird es jedoch noch weitere Informationsabende der Gemeinde geben, in der die jeweils aktuellen Themen angesprochen werden. „Wir haben nicht in den kühnsten Träumen daran gedacht, dass 96 Prozent aller Görwihler Haushalte sich für das schnelle Internet entscheiden würden“, stellte Quednow erfreut fest.