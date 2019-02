von Werner Probst

So ließ Friedulf Herrmann während vier Jahrzehnten seine Stimme im früheren Männerchor „Frohsinn“ Rotzingen erklingen, war genauso lange in der Rotzinger Feuerwehr aktiv und sang während 20 Jahren im Görwihler Kirchenchor. Viele Jahre war der Verstorbene auch Vorsitzender der früheren Rotzinger landwirtschaftlichen Genossenschaft und war zwölf Jahre im Aufsichtsrat der früheren Hotzenwaldbank tätig. Auch im Görwihler Heimatmuseum wirkte er im Vorstand mit und machte auch öfters Führungen durch das Museum.

Friedulf Herrmann ist ein Rotzinger Urgestein. Während des Krieges war die Familie in Radolfzell, ehe dann 1946 nach Rotzingen zurückgekehrt wurde. Er erlernte den Beruf des Landwirtes, besuchte mehrere Fachschulen und vervollständigte seine Kenntnisse auf einem Hofgut in Ludwigsburg. 1959 heiratete er seine Frau Gisela, die fünf Kindern das Leben schenkte. Gemeinsam wurde die große Landwirtschaft bewirtschaftet. 1966 wurde Friedulf Herrmann Ratschreiber der damals noch selbständigen Gemeinde Rotzingen, übernahm zusätzlich noch den Ratschreiberposten in Schlageten und 1970 auch den Ratschreiberposten in Görwihl. So erlebte er den Eingemeindungsprozess anlässlich der Gemeindereform des Landes an vorderster Stelle. Mit einer Ausbildung in Karlsruhe, gepaart mit Sachkompetenz, Können und Tatkraft, meisterte er auch die Aufgabe als Hauptamtsleiter in der nunmehr zur Großgemeinde gewordenen Görwihl. Auch im Ruhestand verfolgte er mit großem Interesse das Gemeindegeschehen.

Die Trauerfeier für den Verstorbenen ist am kommenden Donnerstag um 14.30 Uhr in der Kirche in Görwihl, anschließend Beisetzung auf dem Görwihler Friedhof.