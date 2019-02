Lustig, heiter und mit dem bekannten beißenden Narrenspott zog die Fauenfasnacht am Wochenende im prall gefüllten Pfarrsaal in Görwihl ein. Frauen-Oberhaupt Ramona Eckert konnte neben dem Hotzen-Neunerrat die Görwihler Garde begrüßen. Um es vorweg zu nehmen: Zu den Hauptthemen gehörten der Göxit, die Hundesteuer, das Wendel-Gym und – häufiger als in früheren Jahren – auch Bürgermeister Carsten Quednow. Gut so, denn Aufgabe der Narren ist es weniger, Witze aus dem Internet zu erzählen, sondern der Obrigkeit ihre "Sünden" vorzuhalten. So gesehen, bewegte sich die Görwihler Frauenfasnacht in allerbester Narrentradition.

Mit Neuigkeiten: Alexandra Brutsche alias Jane Marple führte gekonnt durch das Programm und überbrachte dabei auch Neuigkeiten aus ihrem Telefonat mit der Queen.

Die einzelnen Sketche wurden von Alexandra Brutsche alias Jane Marple angesagt, die Neuigkeiten der Queen und ihren in Görwihl teuer zu versteuernden Hund Herkules mitbrachte. Eröffnet wurde mit einem kurzen Lied von Gerlinde Strittmatter und Heidi Amann. Total abgedreht-witzig läutete das Duo die Frauen-Show ein und bahnte gleich die Stimmung vor für einen Abend mit vielen Höhepunkten: "Schatz, schenk mir ä Güllepumpe, dann gumpe mer in die Gülle umenand, bis mehr gnug hän vonenand." Vom Gülleloch ging es schnurstracks in die Zahnarztpraxis Kleber & Lauber.

Ohne Betäubung: In der Zahnarztpraxis hatten Julia Eckert und Michaela Biehler einiges zu verarzten.

Die "ungleichen Zahnarztgehilfinnen" Julia Eckert und Michaela Biehler hatten alle Hände voll zu tun und mussten sich unter anderem um Pfarrer Bernhard Stahlberger kümmern, der sich mit einer Hantel in seinem Fitnessstudio "Wendel-Gym" einen Zahn ausgeschlagen hatte. Anschließend wechselte die Szenerie ins Görwihler Rathaus, wo Katrin Wörner und Simone Lüttin das Beamtentum auf die Schippe nahmen. Mit spitzer Zunge wurde nicht nur Görwihls Bürgermeister Carsten Quednow behandelt, sondern auch der Klau des Mai-Baumes und die Zeitungsartikel unseres Hotzenwald-Reporters Peter Schütz thematisiert.

Mit Stock und Hut: Zu Michales Jacksons Thriller und dem Dirty-Dancing-Kultlied tanzte die geriatrische Abteilung der Fasnachtsfrauen mit Stock und Hut. Zugabe unumgänglich.

Mit den zwei "süßen Bienen" Lydia Bär und Heidi Amann begab sich das Publikum auf das Görwihler "Weiherfeld". Dort wurde über Politik und "Anne Krampf-Kappenbauer" gelacht und die Auswirkungen des angepeilten "Göxit" des Freistaates Günnetsmättle verhandelt. Mit dem Spruch: "Heute Hundesteuer, morgen Wasserpreis. Wir geben 200 Prozent für Sie – Ihre Gemeinde Görwihl", wurden die neuerlichen Veränderungen in der Gemeinde auf den Punkt gebracht.

Mit Lokalkolorit: Lydia Bär und Heidi Amann erzählten als Bienen von den Görwihler Umweltangelegenheiten.

Für Unterhaltung sorgte im Anschluss der Tanz der "älteren Damen" Katrin Wörner, Michaela Biehler, Simone Lüttin, Julia Eckert, Natalie Masuch und Alexandra Brutsche. Zu Michael Jacksons "Thriller" und dem Dirty-Dancing-Kultsong wurden unter anderem Krückstock und Hut im Takt geschwungen. Die Verrenkungen der geratrischen Abteilung waren sehenswert, weshalb das Publikum logischerweise eine Zugabe forderte.

Über die Männerwelt, Haushaltssorgen und Erotik-Angelegenheiten unterhielten sich die "Bräute" Daniela Apel und Petra Maier. Ihr Resümee lautete: Flucht vor dem Altar. Die "Babys" Ramona Eckert und Natalie Masuch verhandelten das Dorfleben aus Sicht zweier Neugeborenen.

Mit Liebe und schrägen Sprüchen: Das Gesangstrio „Guet druff“ sorgte mit Volksmusik und Schlagersongs für Stimmung.

Als Schlussnummer gab es die Muni-Schau, die von "Bäuerin" Karin Maier bissig kommentiert wurde. Ähnlichkeiten mit der Schlussnummer der Hotzenneuer waren rein zufällig. Der Anlass war freilich derselbe – die Vorderwälderschau 2018 in Görwihl. Auf die Bühne der Frauenfasnacht kamen die gehörnten Vierbeiner mit erstaunlich menschlichen Gesichtszügen – auch hier die Ähnlichkeit zu lebenden Personen nur rein zufällig.

So wurden die Rindvieh-Herren von der Bäuerin eingehend beurteilt nach Charaktereigenschaften, Körperbau und Zuchtchancen. Damit ging ein humorvoller Rundumblick auf die Gemeinde Görwihl, ihre Bewohner und Problemzonen zu Ende. Die Fasnachtsfrauen bewiesen Humor, Wortwitz, Charme und ein vielfältiges Schauspieltalent und nahmen das Gemeindeleben auf ihre Weise auf die Schippe. Für Stimmung in den Pausen sorgte das Trio "Guet druff" und das leibliche Wohl übernahmen Angehörige der Fasnachtsfrauen.