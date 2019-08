von kss

Boris Ferreira aus Offenburg stellte am Sonntagabend im Rahmen des Görwihler Kultursommers in der Pfarrkirche St. Bartholomäus „12 Zeichnungen aus dem Görwihl-Zyklus“ vor, Sängerin Juliane Brittain und Pianist Christoph Hoffmann boten dazu Werke von Fauré und Chopin. Im Anschluss an das begeistert aufgenommene Konzert bot die Frauengemeinschaft Görwihl noch einen Apéro an.

Boris Ferreira bildet in seinen Zeichnungen klitzekleine, sich auf dem Papier beinahe verlierende Wesen ab. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Boris Ferreira, der am Mittwoch nochmals einige seiner Bilder vorstellen wird, zeichnet und malt. Während seine Bilder großformatige, üppig voll wuchernde Gemälde darstellen, sind seine Zeichnungen von ganz sporadisch auftauchenden, filigranen, zart hingehauchten Fabelwesen bewohnt, deren Anblick der Künstler mit einem Mobile verglich, das sich ständig im Gleichgewicht zu halten versucht, was indes aus seiner Sicht der Dinge selten dauerhaft gelinge. Seine Kunst stelle das Ringen um Gleichgewicht dar, die Suche nach Halt in einem andauernden Zustand der Haltlosigkeit von sich widersprechenden, sich teilweise gegenseitig hemmenden oder zumindest Wechselwirkungen erzeugenden Wünschen und Vorstellungen unseres Ich.

Am Sonntagabend präsentierte Boris Ferreira seine Zeichnungen in der Görwihler Kirche, Juliane Brittain und Christoph Hoffmann interpretierten Fauré und Chopin. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Der Anspruch an uns selbst, etwas mit uns anzufangen, sehe sich je nach Tag und Stunde wechselnden Gegensätzen ausgesetzt, die wir anstreben, wie etwa Freiheit oder im Gegenzug dazu Geborgenheit. Der Betrachter seiner Zeichnungen, so Ferreira, solle in sich die eigene Tendenz spüren, ein Gleichgewicht herzustellen, solle das Wechselspiel der Verhältnisse erkennen, die seine kleinen Wesen im Auge des Betrachters je nach Blickwinkel eingehen oder wieder auflösen. Keine dieser Konstellationen sei wichtig genug, um sich dauerhaft durchzusetzen, andererseits gehe damit aber auch nichts wirklich verloren.

Sopranistin Juliane Brittain hatte für das anschließende Konzertprogramm ausschließlich 15 Lieder des Spätromantikers Gabriel Fauré ausgewählt, Pianist Christoph Hoffmann interpretierte dazwischen mehrere kleinere Etüden Frédéric Chopins. Faurés Lieder mit romantischen Titeln wie „Aurore – Morgenröte“, „Automne – Herbst“ oder „Clair de lune – Mondschein“ suggerieren sofort eine gewisse Stimmung, haben aber zugleich auch etwas Doppeldeutiges, Geheimnisvolles, das besonders deutlich etwa im Titel „Fleur jetée – weggeworfene Blume“ schon in Form eines Hauchs von Vergänglichkeit mitschwingt.

Fauré hat die kompositorische Eigenart, in seinen Liedern der Stimmungslage bereits anhand der Klavierbegleitung Ausdruck zu verleihen, während die Singstimme darüber relativ frei ihre weitschweifenden Bögen artikulieren darf. So streut das Klavier in „Aurore“ beispielsweise kleine Arpeggienkaskaden in die Luft, in „Automne“ deuten markante Basseinwürfe die Tragik des Verlorenen, den Herbst des Lebens an oder Maskenträger tanzen neckisch hüpfend bei einem Fest im Lied „Mandoline“.

In den vorgetragenen Chopin-Etüden E-Dur op. 10/3, f-moll und c-moll aus op. 25/2 sowie der Nr. 1 f-moll aus den „Trois Ètudes“ brillierte Christoph Hoffmann beim Konzert mit virtuoser Fingerfertigkeit, großartigem Rhythmusgefühl und klarer Linienführung. Für das enthusiastisch applaudierende Publikum gab es dann noch als bewegende Zugabe im Gedenken an Juliane Brittains im vergangenen November verstorbenen Lehrer Debussys Lied „Beau Soir“ zu genießen.