von Werner Probst

Der Görwihler Naturparkmarkt soll auch in diesem Jahr wieder der Höhepunkt bei den Aktivitäten des Görwihler Gewerbekreises werden. Er soll am Sonntag, 17. Mai stattfinden. Während das Marktgeschehen auf dem Marktplatz ab 11 Uhr sich abwickeln und bis 18 Uhr andauern wird, werden aber auch die Geschäfte in Görwihl durch den genehmigten verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr ihre Türe öffnen können.

Wie die Vorsitzende des Gewerbeverbandes, Ignazia Bär, dazu ausführte, will sich der Verein auch dafür einsetzen, dass die Sicherheit der Markt- und Geschäftsbesucher noch größer wird. So wird vom Gewerbekreis vorgeschlagen, die Hauptstraße vom Marktplatz weg bis zur Abzweigung Albert-Schweitzer-Straße während der Marktzeit zu sperren.

Wie die stellvertretende Vorsitzende Heike Mutter ausführte, sollen auf dem Marktplatz wiederum nur regionale Produkte zum Verkauf angeboten werden. Dies habe auch in der Vergangenheit sehr gut geklappt. So wurden vielfach Selbstgenähtes, Strick- und Holzprodukte angeboten. Mit mehr als 40 Ständen sei der Marktplatz recht gut bestückt gewesen. Dies erhoffe man sich auch für diesen Markt, bei dem dann auch die Trachtenkapelle Niederwihl für die musikalische Unterhaltung sorgen wird. Anmeldungen für einen Platz auf dem Marktplatz sind bei Heike Mutter (Lebensmittelgeschäft) oder bei Tanja Baumgartner (Bäckerei) möglich.

Im Restaurant „Am Weiherfeld“ fand die Hauptverssammlung statt, die mit einer Gedenkminute für verstorbene Mitglieder begann. Vorsitzende Ignazia Bär und Schriftführerin Heike Böhler berichteten über das abgelaufene Vereinsjahr, das wiederum mit dem Adventszauber im Jahre 2018 eröffnet wurde.

Wegen der schlechten Witterung wurden nur zwei Adventszauberabende abgehalten, der dritte Veranstaltungstag wurde abgesagt. Der Höhepunkt im Vereinsgeschehen war wiederum der Naturparkmarkt. Zahlreiche Sitzungen des Vorstandes waren nötig, um den Markt erfolgreich durchführen zu können.

Unter anderem scheiterte eine Neuauflage des Adventsmarktes im vergangenen Jahr an der Beleuchtung. Ob es in diesem Jahr eine Neuauflage geben wird, wird vom Vorstand noch bearbeitet.

Kassiererin Tanja Baumgartner konnte über eine gute Kassenlage berichten. So konnte das Vereinsvermögen beträchtlich aufgestockt werden. Im Umlauf sind aber auch immer noch Geschenkgutscheine von über 5000 Euro. Berthold Böhler bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung und nahm die Entlastung des Vorstandes vor. Er dankte dem Team für seine gute Arbeit, ehe in geselliger Runde die Versammlung abgeschlossen wurde.