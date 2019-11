von Werner Probst

Alle Görwihler Feuerwehrabteilungen waren am Donnerstagabend im Einsatz, um bei der Herbstabschlussprobe ihr Können unter Beweis zu stellen, aber auch aufzuzeigen, wie gut die Zusammenarbeit klappt. Unter dem Kommando von Christoph Mutter und Georg Masuch gingen die einzelnen Abteilungen ans Werk, um in Teamarbeit die Menschen in zwei Häusern vor den Flammen zu retten und ebenfalls eine Person, die nach einem Unfall unter einem Personenwagen lag, zu retten.

Die Menschenrettung stand im Vordergrund bei der Herbstabschlussübung der Görwihler Feuerwehren in Engelschwand.

Angenommen wurde ein Brand in einem Wagenschuppen, wobei die Flammen auch auf das nebenstehende Wohnhaus übergriffen. Als erste Abteilung traf die Strittmatter Feuerwehr ein. Während sich die Wehrmänner mit Atemschutzgeräten ausrüsteten, um die von der Jugendabteilung gemimten Eingeschlossen zu bergen, kam auch schon das erste Löschwasser aus einem in der Nähe gelegenen Hydranten. Gleich traf dann auch die aus Todtmoos angeforderte Drehleiter ein, um Eingeschlossene aus dem oberen Stockwerk des Wohnhauses zu holen.

Nahezu 100 Wehrmitglieder waren im Einsatz, vielfach arbeitenden sie im Hintergrund. So galt es aus einem etwa 800 Meter entfernten Fischteich Löschwasser zu entnehmen und zur Brandstelle zu befördern und eine weitere Wasserentnahme erfolgte aus einer Zisterne. Auch hier mussten 400 Meter Schlauchleitungen bis zur Brandstelle verlegt werden. Nur wenige Zuschauer verfolgten die Übung. Das neblige kalte Wetter dürfte dafür ein Grund gewesen sein, denn die mit Blaulicht und Martinshorn eintreffenden Löschfahrzeuge waren nicht überhörbar.

Zum Abschluss der Übung zeigte sich auch Gesamtkommandant Thomas Mutter mit dem Übungsverlauf zufrieden. Die Zusammenarbeit habe gut geklappt, sagte Mutter. Wie weiter zu hören war, sollten die Fahrzeugführer darauf achten, dass die Einsatzfahrzeuge möglichst so geparkt werden, dass auch andere Fahrzeuge die Straße noch passieren können.

Lob für gute Zusammenarbeit

Gemeinderat Franz Eckert überbrachte die Grüße der Gemeinde und lobte die gute Zusammenarbeit. So sei auch eine solche Übung von Wichtigkeit, um sich näher kennenzulernen. Dies war dann auch nach der Gemeinschaftsübung der Fall, als man sich im Bürgersaal in Strittmatt traf um genüsslich bei guter Unterhaltung den Rest des Abends zu verbringen.

Die Feuerwehr

Die Gesamtwehr der Gemeinde Görwihl hat 236 Mitglieder, davon 35 in der Jugendfeuerwehr und 28 in der Altersabteilung. Bei der großangelegten Abschlussprobe im Herbst zeigen die Abteilungen gemeinsam ihr Können, wobei jedes Jahr ein anderes Großszenario zu bearbeiten ist.