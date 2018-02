Görwihl Görwihler Fasnachtsfeuer brennt erst mit erheblicher Verzögerung

Dauerregen macht Natalie und Michael Kenne das Entzünden des Fasnachtsfeuers in Görwihl schwer. Das Paar hatte das Privileg, das Fasnachtsfeuer zu entfachen, weil sie als letztes Görwihler Paar im vergangenen Jahr geheiratet hatten. Launige Rede von Neunerratspräsident Klaus Flum.

Görwihl (psc) Mit Verzögerung konnten sich die Görwihler am Samstag von der Fasnacht verabschieden. Weil der Holzhaufen durch und durch nass war – es hatte den ganzen Tag geregnet – schlugen alle Versuche, ihn zum Brennen zu bringen, fehl. An Natalie und Michael Kenne jedenfalls lag es nicht, dass der Funke partout nicht überspringen wollte. Die Kennes hatten das Privileg, das Fasnachtsfeuer anzünden zu dürfen, weil sie als letztes Görwihler Paar im vergangenen Jahr geheiratet hatten – wie 33 Jahre davor Gerda und Rainer Kenne, die Eltern von Michael Kenne.

Mit reichlich Benzin und einem von Neunerrat Josef Filipovic betätigten Laubbläser gelang es schließlich, das Feuer nach eineinhalb Stunden zum Lodern zu bringen. Neunerratspräsident Klaus Flum hielt mit einer originellen Rede Rückschau auf eine schöne Fasnacht. Zu deren Höhepunkten er natürlich den Neunerratsabend zählte. Aber auch die Fasnachtsfrauen bekamen ein dickes Lob für ihren Auftritt im Pfarrsaal. Flum: "Fasnachtsfraue die händ Pep, wer it döt war, isch en Depp. Wenn die Wieber d' Auge rollet, wild im Pfarrsaal ummetollet, denn hät's z Gerbel de letzt begriffe, Fasnacht macht high, do muesch it kiffe." Aber eben: Die Fasnacht ging in Flammen auf, inklusive Wikingerschiff der Görwihler Habasche. Klaus Flum: "Und jetzt stöhnt mir am Fasnachtshuufe, düent alli nomol tief, schwer schnuufe, es zündet a s letzt Hochzitspaar, genauso wie vor hundert Jahr. Mir hüület hinter de Fasnacht her, will da Johr so kurz, hüület mir schwer, scho sind mir gspannt, wa s nöchst Johr goht, bis denn Narri, de Nünerrot."