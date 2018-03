Görwihl Gemeinderat unterstützt Projekt der Elisabethen Schwestern in Indien

Gemeinde Görwihl spendet Elisabethen Schwestern 13 700 Euro und sagt damit Danke für Schenkung des Gebäudes in Segeten. Mit dem Geld wollen die Schwestern ein Projekt in Indien in Angriff nehmen.

Görwihl (cha) "Wir verschenken nichts – wir sagen danke", führte Bürgermeister Carsten Quednow in der Gemeinderatssitzung am Montagabend betreffend einer Spende in Höhe von rund 13 700 Euro der Gemeinde an die Elisabethen Schwestern aus.

Mit dieser Spende hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Als die Schwestern die Gemeinde Görwihl vor einigen Jahren verlassen haben, schenkten sie der Gemeinde das Gebäude in Segeten, wo sie das Kinderheim St. Marien betrieben. Jetzt befindet sich unter anderem der Polizeiposten darin. Und später konnte die Gemeinde von den Schwestern sogar auch noch die Flächen rund um das Gebäude weit unter dem Marktpreis erwerben. Dafür sei die Gemeinde den Schwestern sehr dankbar, so Quednow.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hat der Gemeinderat seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, den Schwestern eine Spende zu machen. Der konkrete Vorschlag für eine Spende kam nun von den Schwestern, die in Indien Land erworben haben, um ihre Ordensarbeit zu erweitern. Damit das Gelände in Indien genutzt werden kann, muss zunächst ein Tiefbrunnen, eine Wasserleitung und Stromversorgung aufgebaut werden, führte Quednow aus. Mit der Spende könne die Gemeinde Görwihl die Arbeit der Elisabethen Schwestern in Indien aktiv unterstützen, betonte Bürgermeister Quednow. "So können wir Danke sagen, für das was wir von den Schwestern bekommen haben und ihnen eine Startfinanzierung geben", sagte Quednow. Der Beschluss, dieses Projekt zu unterstützen, fiel einstimmig.

Aus den Reihen des Gemeinderates, namentlich von Robert Lauber, kam die Anregung, dass die Räte sich ebenfalls mit einer privaten Spende an dem Projekt beteiligen könnten, um den Betrag aufzurunden. Weiter kam der Vorschlag aus der Ratsrunde, dass der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werden sollte, sich ebenfalls mit einer Spende zu beteiligen. Die Vorschläge wurden vom Gemeinderat gut geheißen. Bürgermeister Quednow wird sich diesbezüglich mit den Elisabethen Schwestern in Verbindung setzen.