Görwihl Gemeinde Görwihl steht hinter Kindergärten: mehr Geld für kirchliche Einrichtungen

Die Kirche als Trägerin bekommt für ihre drei Einrichtungen in Görwihl – St. Martin, St. Marien und St. Josef – höhere Defizitbeteiligungen.

Die von der Kirche geforderte Erhöhung der Defizitbeteiligung für die drei katholischen Kindergärten St. Martin, Görwihl; St. Marien, Tiefenstein und St. Josef, Strittmatt wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend einstimmig bewilligt. Allerdings wurde noch nicht über eine Erhöhung der Leistungsfreistellung entschieden. Da es sich dabei um eine Personalangelegenheit handelt, wird darüber nichtöffentlich entschieden.

In der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am gestrigen Dienstag sollte die Entscheidung für oder gegen eine Erhöhung der Leistungsfreistellung fallen. Das Ergebnis war zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

"Der Gemeinderat hat immer ohne mit der Wimper zu zucken mitgemacht", sagte Quednow rückblickend. Er beichtete, dass anfänglich das Verhältnis der finanziellen Beteiligung bei zwei Dritteln bei der Gemeinde und einem Drittel bei der Kirche lag. Der Schlüssel der Defizitbeteiligung habe sich in den nachfolgenden Jahren immer mehr in Richtung Gemeinde verschoben, sodass er derzeit bei rund 90 Prozent liegt. Jährlich schießt die Gemeinde rund 1,2 Millionen Euro zu.

Dennoch erwägt die römisch-katholische Kirchengemeinde St. Wendelin Hotzenwald sich aus der Trägerschaft zurückzuziehen, falls die Gemeinde den Forderungen erstens nach einer Erhöhung der Defizitbeteiligung der Kommune und zweitens einer Erhöhung der Leistungsfreistellung der Kindergartenleitenden nicht zustimmt. Dies kündigte die Erzdiözese Freiburg, in einem Schreiben von der Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden Schopfheim, an alle Eltern an.

Die Diskussionen darum lösten in der ganzen Gemeinde viele Irritationen bei allen Beteiligten aus. In einem aktuellen Brief der Elternbeiräte der Kindergärten, gerichtet an alle Beteiligten, wird sogar das Wohl der Kinder ins Kalkül gezogen. Zu Beginn der Sitzung zitierte Pfarrer Bernhard Stahlberger aus diesem Brief.

Carsten Quednow betonte dazu: "Die Defizitbeteiligung hat nichts mit dem Wohl der Kinder zu tun." Im Brief der Elternbeiräte wurde ausdrücklich auch auf die kirchlich geprägte Ausrichtung der Kindergärten, unter anderem auf das Feiern der kirchlichen Feste, hingewiesen. Quednow stellte dazu klar, dass wenn die Kindergärten vom Staat übernommen würden, dies nicht mehr so sein könne, da man dann allen Bürgern gerecht werden müsse.

Quednow hob weiter hervor, dass es derzeit keine Erhöhung der Elternbeiträge geben werde, auch dann nicht, wenn es sich ergeben sollte, dass die Kindergärten nicht mehr in kirchlicher sondern in der Hand der Kommune sein sollten.

Derzeit sind die Erzieherinnen bei der Kirche angestellt, ein großer Teil des Geldes kommt indes von der Gemeinde. An einem "Tag X", falls die Gemeinde die Kindergärten übernehmen sollte, müsse man entscheiden, wie die Personalsituation aussehen werde. Quednow betonte aber auch, dass es öffentlich keine Personalentscheide geben werde.

"Die Gemeinde Görwihl hat nie die Trägerschaft der katholischen Kirche in Frage gestellt", betonte Bürgermeister Carsten Quednow. Zudem sei die Zusammenarbeit im Bereich der Kindergärten über Jahrzehnte sehr gut und vertrauensvoll gewesen. Auch aus den Reihen der Gemeinderäte wurden dies und die gute Arbeit der Erzieherinnen gelobt.

Beschlossen wurde am Montagabend einstimmig vom Gemeinderat eine Defizitbeteiligung der Gemeinde Görwihl an den katholischen Kindergärten St. Martin von 90 auf 92 Prozent, St. Marien von 89 auf 91 Prozent und St. Josef von 87 auf 90 Prozent.