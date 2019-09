Görwihl vor 2 Stunden

Gebührenanhebung: Trinkwasser in Görwihl wird teurer

Bis zum 1. Januar 2021 müssen Bürger in Görwihl 53 Cent mehr für den Kubikmeter Wasser zahlen. In einer ersten Anhebung steigen die Kosten bereits rückwirkend zum 1. Januar 2019 um 32 Cent. Die Anhebung soll den finanziellen Defizit in der Wasserversorgung ausgleichen.