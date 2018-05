Görwihl Fußballverein Eintracht Wihl setzt beim Umbau des Sportheims in Oberwihl zum Endspurt an

Fußballverein Eintracht Wihl setzt beim Umbau des Sportheims in Oberwihl zum Endspurt an

Der Fußballverein Eintracht Wihl stemmt mit dem Umbau des Sportheims in Oberwihl großes Projekt. „Es wurden bereits über 2500 Stunden in Eigenleistung von den Mitgliedern erbracht“, informiert Stephan Jehle, stellvertretender Vorsitzender und Bauleister.

Der Fußballverein Eintracht Wihl setzt beim Umbau des Sportheims in Oberwihl zum Endspurt an. „Unser Ziel ist, dass wir nächstes Jahr komplett fertig werden“, erklärt der neue Vereinsvorsitzende Klaus Watzinger auf Anfrage dieser Zeitung.

Im Innenbereich gibt es noch einiges zu tun

In den sanitären Anlagen, den Umkleide- und Lagerräumen sowie im großzügigen Versammlungsraum sind die Wasser- und Stromanschlüsse angebracht. Auch die Pelletheizung ist bereits installiert und in Betrieb. Im gesamten Sportheim wurde Fußbodenheizung verlegt. Eine Lüftungsanlage wird ebenfalls verbaut. Als Nächstes sollen die Wände und Decken verputzt und die Fliesen verlegt werden – Arbeiten, die hauptsächlich externe Fachbetriebe durchführen werden. Was eher die Ausnahme ist. Denn das Gros der umfangreichen Umbauarbeiten haben die Vereinsmitglieder selber in die Hand genommen.

Dazu Stephan Jehle, stellvertretender Vorsitzender und Bauleiter: „Es wurden bereits über 2500 Stunden in Eigenleistung von den Mitgliedern erbracht.“ Das alles geschah bei laufendem Spielbetrieb und zusätzlichen Veranstaltungen wie Preisjass, Schlachtfest oder Weihnachtsplausch – Anlässe, die der Verein zur Finanzierung des Bauprojektes dringend benötigt. Hinzu kommt eine Baumspendeaktion: Privatwaldbesitzer stellen dem Verein Holz zur Verfügung. Dieser muss es jedoch selber im Wald verarbeiten. Der Vertrieb erfolgt schließlich über den Forst, den Erlös hat der Verein. „Das ist eine gute Einnahmequelle“, hält Stephan Jehle fest.

Wie die Kosten getragen werden können

Die Vereinsspitze rechnet mit rund 120 000 Euro Kosten bis zum Abschluss der Bauarbeiten. Zu stemmen ist das Paket außer mit den Veranstaltungen, der Baumspendeaktion und der Bandenwerbung mit Zuschüssen vom Badischen Sportbund für die geleistete Arbeit der Vereinsmitglieder. Eine weitere Quelle, die der Verein vor ein paar Jahren aufgetan hat, bildet die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Oberwihler Sportheims. In der Summe kommt somit einiges an Einnahmen zusammen, aber es muss scharf gerechnet werden.

Meistens wurde an den Samstagen gearbeitet. Damit alles reibungslos läuft, wurden in Vorstandssitzungen Arbeitspläne erstellt und mit den Mannschaften kommuniziert. Alle haben dasselbe Ziel vor Augen: ein Sportheim in einem Top-Zustand. „Es ist etwas für die Zukunft“, meint Vorstandsmitglied Jens Jehle. Mit dem Ist-Zustand ist der Verein alles andere als zufrieden. Denn nach den Spielen und Trainingseinheiten müssen die Kicker und Kickerinnen zum Duschen nach Niederwihl ins ehemalige Schulhaus fahren. Klar ist, dass alle Aktivitäten des Vereins in absehbarer Zeit in Oberwihl konzentriert werden. Was auch deshalb Sinn macht, weil die Gemeinde Görwihl das Schulhaus in naher Zukunft verkaufen möchte.

Das Sportheim

1970 erfolgte der Sportplatzbau im Oberwihler Gewann „Hart“ durch den damaligen Sportverein SV Oberwihl. Zwischen 1981 und 1982 wurde das Sportheim in Massivbauweise errichtet. 1997 fusionierte der SV Oberwihl mit dem SV Niederwihl, daraus wurde der Fußballverein Eintracht Wihl. 1998 brannte das Sportheim in Niederwihl ab, danach folgte der Wiederaufbau, der bis 2000 dauerte. Der vorhandene Baukredit für das Sportheim in Oberwihl wurde für den Wiederaufbau des Sportheims in Niederwihl verwendet. Von 1998 bis 2003 wurde der Sportplatz in Niederwihl erneuert. 2013 beschloss der Vorstand, den Umbau des Sportheims in Oberwihl in Eigenleistung anzupacken. Der Verein im Internet: www.eintracht-wihl.de