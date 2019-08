Der Fußballverein Eintracht Wihl hat Großes vor: Am Wochenende vom 17. und 18. August veranstaltet er ein Open-Air Sommer-Festival auf dem Hardtpark Wihl, dem Sportplatz beim Feuerwehrhaus in Oberwihl. Am Samstag steht die Musik im Vordergrund. Mit „7Sins“ und „Willy and the Poor Boys“ holt der Verein zwei über die Region hinaus bekannte Bands an Bord. Und am Sonntag kann das umgebaute Vereinsheim im Rahmen eines Tags der offenen Tür besichtigt werden. An beiden Tagen gilt: Festbewirtung mit Essen und Getränken, moderate Preise, Musik vom Feinsten und natürlich klasse Stimmung. Aus dem zweitägigen Fest soll das Startkapital für das geplante neue Sportareal mit Spiel- und Trainingsplätzen resultieren.

Bad Säckingen Deshalb ist Wohnmobil-Reisen so attraktiv Das könnte Sie auch interessieren

Mittlerweile ist der Innenausbau des Sportheims nahezu abgeschlossen. Noch ein paar Details sind zu machen, so dass die Vorgabe von Klaus Watzinger, Vorsitzender von Eintracht Wihl, erfüllt sein wird. „Unser Ziel ist, dass wir nächstes Jahr komplett fertig werden“, hatte Watzinger vor einem Jahr erklärt. Jetzt sind die sanitären Anlagen, die Umkleide- und Lagerräume sowie der großzügige Versammlungsraum inklusive der Wasser- und Stromanschlüsse fertig. Die Pelletheizung ist schon länger installiert und in Betrieb.

Bad Säckingen Fahrkarten werden von Hand geschrieben: Aus der täglichen Arbeit eines Bahnbeamten in den 70er Jahren in Bad Säckingen erzählt Hubert Titz Das könnte Sie auch interessieren

Im gesamten Sportheim wurde Fußbodenheizung verlegt. Eine Lüftungsanlage wurde ebenfalls verbaut. Das Gros der umfangreichen Umbauarbeiten haben die Vereinsmitglieder selber in die Hand genommen. Laut Stephan Jehle, zweiter Vorsitzender und Bauleiter, hatten die Vereinsmitglieder im Sommer 2018 über 2500 Stunden in Eigenleistung erbracht. Ein Jahr später dürfte die 3000-Stunden-Marke geknackt sein. Nun soll das Festival der interessierten Bevölkerung schon mal Einblicke in das bisher Geleistete bieten. Nach dem Open-Air zeigen die Bauleiter am Sonntag, was der Verein aus einem einfachen Gebäude gemacht hat: Nach jahrelanger Arbeit ist es technisch auf dem neuesten Stand, mit Fotovoltaikanlage, Pelletsheizung, Be- und Entlüftung.

Tag der offenen Tür

Den Tag der offenen Tür umrahmen der Oberwihler Musikverein sowie die Trachtenkapelle Niederwihl. Am Sonntag wird auch den Kindern ein Unterhaltungsprogramm geboten. Für das Open-Air wird der Sportplatz umzäunt, eine Bühne sowie Getränkestände und Festwirtschaft errichtet. Initiiert und organisiert haben das Open-Air Sommer-Festival Klaus Watzinger und Horst Zietlow, die zusammen in den 1970er-Jahren beim damaligen Sportverein Niederwihl gespielt haben. Zietlow war nach der Fusion mit dem Sportverein Oberwihl bis 2003 Aktivspieler bei Eintracht Wihl. Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hat die Gemeinde Görwihl übernommen.