Görwihl Für die Wiederöffnung der Albtalstraße steht der nächste Schritt bevor

Ein Treffen des Landesverkehrsministeriums mit politischen Vertretern aus der Region für Beratungen über die Albtalstraße ist für zweite Januarhälfte 2018 in Planung.

In die Debatte um die Zukunft der gesperrten Albtalstraße kommt neue Bewegung. Ende vergangener Woche teilte das Regierungspräsidium Freiburg auf Anfrage des SÜDKURIER mit, dass für die zweite Januarhälfte 2018 ein Treffen des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg mit den politischen Vertretern der Region geplant ist. Dabei soll das weitere Vorgehen bezüglich der Albtalstraße besprochen werden. Zu dem Treffen wird das Verkehrsministerium zeitnah einladen. Bislang liegt dem Regierungspräsidium (RP) Freiburg ein Arbeitsentwurf des Gutachtens zu Felssicherungsarbeiten vor. Dieser wird momentan durch das beauftragte Gutachterbüro vervollständigt und ausformuliert. „Das Regierungspräsidium wird das Gutachten in den kommenden Wochen sichten“, erklärte Markus Adler, Pressesprecher am Regierungspräsidium Freiburg.

Am Wochenende haben sich nun auch der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner und seine Landtagskollegin Sabine Hartmann-Müller (beide CDU) zu Wort gemeldet. Sie bestätigten das geplante Treffen mit allen Beteiligten über das Gutachten zu Felssicherungsarbeiten an der Albtalstraße (L 154). Dabei, so Schreiner, soll das weitere Vorgehen beraten werden. Das habe Ministerialdirektor Uwe Lahl, Amtschef des Ministeriums, Schreiner in einem persönlichen Gespräch zugesagt. Gemeinsam mit Sabine Hartmann-Müller hatte sich Schreiner zuvor an Landesverkehrsminister Winfried Hermann gewandt und um zeitnahe Vorlage des Gutachtens gebeten.

„Die Bürger am Hochrhein sprechen uns verständlicherweise regelmäßig auf die Bedeutung der gesperrten Albtalstraße an“, so Felix Schreiner. „Wir begrüßen es daher, dass nun zeitnah das im Sommer 2017 angekündigte Gutachten auf den Tisch kommt“, erklärte er. Es gehe nun darum, auf Grundlage des Gutachtens mit den betroffenen Gemeinden und zuständigen Verwaltungsstellen die nächsten Schritte zu beraten. „Es wird höchste Zeit, dass nach über zwei Jahren Sperrung nun endlich Bewegung in die Sache kommt“, sagten Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller.

Verkehrsminister Winfried Hermann war im August 2017 auf Schreiners Einladung ins Albtal gekommen und hatte sich vor Ort und im Gespräch mit mehr als 300 Bürgern ein Bild von der Straßensperrung gemacht. Sein Ziel sei es, die Straße wieder aufzumachen, erklärte der Verkehrsminister damals. Dabei stellte er in Aussicht, dass bis November 2017 ein Gutachten zu Felssicherungsarbeiten erarbeitet wird.

Beim Termin im Sommer sagte Hermann, dass für eine Wiedereröffnung der Albtalstraße diese zuerst sicher gemacht werden muss. Einer Verbauung wie im Alpenraum erteilte er eine Absage, „das wäre keine Sanierung, die ich gerne sehen möchte.“ Ihm schwebe eine „angepasste Sanierung“ vor, also eine „Sicherung, ohne das Tal kaputtzumachen“. Dies müsse in den nächsten Wochen und Monaten geprüft und entschieden werden, sagte Hermann im Sommer.