Görwihl Frühlingsmusik des Mittelmeerraums und des Vorderen Orients verzaubert Publikum in der Görwihler Pfarrkirche

Das Ensemble Asamblea Mediterranea begeistert Publikum in der Görwihler Pfarrkirche.

„Asamblea Mediterranea“, das ist eine Bezeichnung, die man sich merken sollte, steht sie doch für eine Gruppe von Musikerinnen und Musikern aus dem Stuttgarter Raum, die mit ihrer Darbietung wahre Begeisterungsstürme auslösen. So auch am Sonntagabend in der Görwihler Pfarrkirche, wo sie ihr Publikum mit Frühlingsmusik des Mittelmeerraumes und des Vorderen Orients verzauberten.

Unter der künstlerischen Leitung von Gitarrist und Arrangeur Alon Wallach bot das Ensemble einschließlich der direkt vor Konzertbeginn neu hinzugestoßenen und sich optimal in die Gruppe integrierenden Geigerin Maria Halder-Kohn ein sprühendes, quicklebendiges Mosaik der vielfältigen jüdischen Traditionen von den aus Spanien, Nordafrika und dem Nahen Osten stammenden Sepharden bis zu den aus dem osteuropäischen Raum kommenden Aschkenazen.

Das Publikum machte mit

Mit der Stellung kleiner Aufgaben bezog Alon Wallach das Publikum geschickt ein, beispielsweise indem er die Anwesenden die unterschiedlichen rhythmischen Betonungen in der spanischen und in der türkischen Tradition klatschen ließ oder sie dazu aufforderte, den Refrain des allseits bekannten, aus Osteuropa kommenden und oft als Liebeslied fehlinterpretierten Titels „Donna, Donna“ mitzusingen. Darin nämlich wird ein Kalb besungen, das zur Schlachtbank geführt wird und sich in die Freiheit der über ihm fliegenden Schwalbe hineinträumt, womit im Entstehungsjahr 1940 die Situation der Juden im Dritten Reich reflektiert wurde.

Egal, ob eine religiöse Romanze über König David, die Zusammenfassung der Geschichte Moses’ oder die Erzählung über eine Frau, die sich nicht zwischen zwei Männern entscheiden kann, die Musik dieses Ensembles hat Zug, hat Power, entfaltet nicht nur bei den langsamen Einleitungen ihre suggestive Kraft, entwickelt nicht nur mit dem kontrastierenden Effekt der schnellen Schluss-Stretta eines Titels ihre enorme Sogwirkung, sondern sie ist Gänsehautfeeling pur.

Das Ensemble beeindruckt durch seine Klangvielfalt

Die beiden Sängerinnen Ines Amanovic und Gabriele Lesch beherrschen jede für sich die typisch orientalisch wirkende Ornamentik und Intervallik der türkisch beeinflussten Melodien ebenso virtuos wie sie im Zusammenklang mit ihren kraftvollen und zugleich weich und samten abgetönten Stimmen einen berückenden Klangteppich schufen. Klarinettist Andreas Geyer entlockte seinem Instrument betörende Melodiegirlanden, die an orientalische Schlangenbeschwörer erinnerten, oder er spielte in bekannter Klezmermanier Soli von geradezu atemberaubender Ausdruckskraft, wobei er geschickt die Hallwirkung des Kirchenraums nutzte, um während eines verträumten Solo-Mittelteiles das Publikum zu umwandern. Flötistin Melanie Bogisch wechselte in Windeseile zwischen Piccolo, Sopran- und Altflöte hin und her und bewies, nur zart mit Handklappern begleitet, dass mit der entsprechenden Professionalität auch eine simple Holzflöte einen Kunstgenuss hervorzubringen vermag.

Andreas Pastorek ist dabei der ideale Partner, ein Percussionist, der die sanften Töne beherrscht. Seinem leicht exotisch wirkenden Instrumentarium entlockte auch er eine beinahe ungeahnte Klangvielfalt, die beispielsweise sogar Effekte nutzte, die lediglich durch unterschiedliche Richtungsimpulse der verwendeten Rasseln erzielt wurden.

Kontrabassist Hans-Chris Dreßen bot alle Nuancen von locker entspannten Basstonfortschreitungen bis zu wieselflinkem Linienwerk, und auch Gitarrist Alon Wallach holte aus seinem Instrument alle Abstufungen heraus. Als Überraschungsgäste hatte er zudem das von ihm geleitete 15-köpfige Böblinger Zupforchester mitgebracht. Alle gemeinsam intonierten den Klezmertitel „Rozinkes mit Mandlen“.

Nach dem traditionell letzten Stück im Programm von „Asamblea Mediterranea“, das Abraham als Vater aller drei Religionen, der Juden, des Christentums und des Islam, besingt und zugleich programmatisch für das Eintreten friedlichen Zusammenlebens stehen soll, beschenkte das Ensemble die Zuhörer noch mit einer zauberhaften, zwischen Dreier- und Vierertakt wechselnden Zugabe über die erste Liebe, eine Schäferin, von der ein Vater seinem Sohn erzählt.