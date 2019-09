von Werner Probst

Eine große Zahl an Zuschauern säumte beim Erntedankfest die Straße am Marktplatz, um den vorbeiziehenden farbenprächtigen Umzug zu verfolgen. Spätsommerwetter war die angenehme Begleit­erscheinung. Um 14 Uhr begann der Festumzug in der Kaisermatte und führte über den Marktplatz zur Hotzenwaldhalle. Die Kindertrachtengruppe Görwihl führte den Umzug an. Die Trachtenkapelle Strittmatt stimmte musikalisch in den Festumzug ein.

Reich mit Blumen und Früchten dekoriert war dieser Wagen. | Bild: Werner Probst

Die Kindergartenkinder von Görwihl und Strittmatt, vom Wespennest und vom Waldorfkindergarten folgten und die Görwihler Grundschule war ebenfalls mit von der Partie. Die vielfältigen Umzugswagen der Kolpingfamilie Rotzingen boten ein buntes Bild. Neben der bunten Blumenpracht waren auch Wagen dabei, die dem Angelsport frönten, Forellen räucherten, oder auch mit Bregel aufwarteten.

Aktuell: Mit dem Thema Klimawandel regte dieser Wagen zum Nachdenken an. | Bild: Werner Probst

Ein Wagen befasste sich sogar mit dem Klimawandel. „Sende uns Regen zur rechten Zeit, dass Feld und Wald wieder gedeiht“, war am Wagen zu lesen. Mit viel Beifall wurden die Gruppen bedacht, so auch ein mit Wehrmännern in historischen Uniformen besetzes Spritzenfahrzeug der Görwihler Feuerwehr. Für den musikalischen Part sorgte auch der Musikverein Oberwihl und zum Abschluss des Umzuges die Trachtenkapelle Herrischried, die von der Kindergruppe, ebenfalls in Trachten, angeführt wurde.

Naturverbunden: Die Kinder des Waldorfkindergartens trugen die Sonnenblumen mit Stolz. | Bild: Werner Probst

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Bartholomäus in Görwihl, der vom Musikverein Willaringen musikalisch umrahmt wurde. In der Hotzenwaldhalle spielte die Trachtenkapelle Herrischried zum Frühschoppen auf, ehe die Kindertrachtengruppe Görwihl auf der Bühne der Hotzenwaldhalle ihr Können vorführte.

Die Trachtenkapelle Strittmatt führte den Görwihler Erntedankfestumzug an. | Bild: Werner Probst

Nach dem Erntedankumzug sorgte die Trachtenkapelle Strittmatt für die musikalische Unterhaltung, dem sich dann das Jugendorchester der Gemeinschaft für Blasmusikausbildung Hotzenwald anschloss. Den musikalischen Abschluss des Erntedankfestes machte der Musikverein Oberwihl. Die Hotzenwald-Bauernkapelle als Veranstalter scheute auch in diesem Jahr keine Mühen, um mit einem gelungenen Erntedankfest die Besucher zu erfreuen.