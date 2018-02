Hartschwand Franz Huber aus Hartschwand feiert seinen 85. Geburtstag

Auch mit 85 Jahren ist Franz Huber noch in der Altersabteilung der Feuerwehr, im Imkerverein Görwihler Berg und reist gerne mit dem Busunternehmen, für das er selbst gearbeitet hat.

Der frühere Ratsschreiber der ehemals selbstständigen Gemeinde Hartschwand, Franz Huber, wird am Samstag, 17. Februar, 85 Jahre alt. Der Jubilar ist noch äußerst rüstig. So ist Huber beispielsweise immer noch mühelos mit seinem Auto unterwegs. Er freut sich aber auch, dass er, zusammen mit seiner Frau, noch an Busreisen teilnehmen kann, die das Reiseunternehmen Schröger anbietet, bei dem er ab 1971 für mehrere Jahrzehnte als Busfahrer nebenberuflich tätig war.

Franz Huber ist ein Hartschwander Urgestein. Immer noch lebt er in dem Haus, in dem er einst auf die Welt kam. Seine Eltern hatten eine Landwirtschaft. Er besuchte die Volksschule und anschließend die Fortbildungsschule. Im Jahr 1962 heiratete er seine spätere Ehefrau Elisabeth. Das Paar bekam im Laufe der Jahre fünf Kinder. In der elterlichen Land- und Forstwirtschaft war Franz Huber tätig, bis diese aufgegeben wurde. Im Jahr 1961 wurde Franz Huber Ratsschreiber in der damals selbstständigen Gemeinde Hartschwand. Nach der Eingemeindung war er halbtags im Görwihler Rathaus tätig, bis er im Jahr 1998 in Ruhestand ging.

Für Franz Huber gibt es auch in seinem hohen Alter keine Langeweile. Immer noch ist er in der Altersabteilung der Feuerwehr aktiv. Zu seinen großen Hobbys gehört außerdem die Imkerei. So versorgt er immer noch mehrere Bienenvölker und gehört dem Imkerverein Görwihler Berg an. Er freut sich aber auch darüber, dass er sonntags immer noch zum Frühschoppen in den „Eichrüttehof“ gehen kann, wo er sich mit Altersgenossen trifft.

Während der 85-Jährige am Morgen aufmerksam die Tageszeitung liest, sitzt er am Abend häufig vor dem Fernseher. Dabei trinkt er gerne ein Bier und freut sich, dass er den Alltag noch zusammen mit seiner Ehefrau in den heimischen vier Wänden verbringen kann. Zum Geburtstag werden neben den Kindern auch zehn Enkelkinder gratulieren, deren guten Wünschen sich sicherlich auch viele Hartschwander anschließen werden.