Görwihl Flugschule Motor-Gleitschirm Südschwarzwald will Verlängerung der Start- und Landeerlaubnis erwirken

Die Flugschule Motor-Gleitschirm Südschwarzwald (MGS) möchte eine Verlängerung der Start- und Landeerlaubnis für motorisierte Luftsportgeräte in Rotzingen. Inhaber Christoph Nägele stellte die Pläne bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor. Auch das Thema Lärm wurde dabei angesprochen.

Die Flugschule Motor-Gleitschirm Südschwarzwald (MGS) von Christoph Nägele möchte eine Verlängerung der Start- und Landeerlaubnis für motorisierte Luftsportgeräte wie Motortrikes auf der Gemarkung Rotzingen erwirken.

Die Verlängerung der alle zwei Jahre vom Regierungspräsidium Freiburg geprüften Betriebsgenehmigung soll außerdem die Möglichkeit beinhalten, auch an Sonn- und Feiertagen starten und landen zu dürfen – allerdings nur mit einer begrenzten Anzahl von circa zehn Mal. Diese Pläne stellte Nägele am Montag in der Gemeinderatssitzung vor. Zurzeit ist an Sonn- und Feiertagen kein Flugbetrieb zulässig. Und an Werktagen darf nur von 8 Uhr bis Sonnenuntergang, längstens jedoch bis 19 Uhr, geflogen werden. Ausnahme: Piloten die in der Gemeinde Görwihl leben, dürfen das Gelände von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bis spätestens 22 Uhr nutzen.

Nun wünscht Christoph Nägele generell eine Betriebszeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Er begründete seinen Antrag mit der Wetterabhängigkeit: Gerade im Sommer seien Flüge wegen der Thermik tagsüber kaum möglich, „erst ab 20 Uhr kann man fliegen“. Würde sonntags „Traumwetter“ herrschen, könne wegen der Einschränkung jedoch nicht abgehoben werden. Nägele erklärte: „Es geht nicht darum, viele Leute zum Fliegen einzuladen, sondern um zwei bis drei Personen.“ Und: „In der Gemeinde Görwihl gibt es Gäste, die gerne fliegen würden.“ Die Frage nach der Kontrolle der An- und Abflüge beantwortete er so: „Ich bin verpflichtet, ein Hauptflugbuch zu führen, so kann ich das kontrollieren.“

Die Genehmigung der Starts und Landungen könnte sogar nur für namentlich genannte Piloten umgeändert werden, sagte er. Der Gemeinderat wird über den Antrag auf Verlängerung der Start- und Landeerlaubnis erst in einem Monat beschließen. Nägeles Erläuterungen am Montag dienten lediglich zur Information des Rates. Dazu sagte Bürgermeister Carsten Quednow: „Was sich bewährt hat, sind die Zeiten, die wir jetzt haben.“ Dem Gemeinderat sei es nie darum gegangen, „den Hobbyfaktor einzuschränken“. Und: „Die Thermik kann ein Grund sein, an den Zeiten herumzuschrauben“, so Carsten Quednow.

Gemeinderätin Claudia Huber bezeichnete Nägeles Erklärungen als „plausibel“, während Matthias Eschbach einen „vernünftigen Einklang mit der Bevölkerung“ forderte. Roland Mutters Frage nach der Lärmbelästigung beantwortete Christoph Nägele so: „Jedes Moped ist lauter. In der Startphase hört man zwei bis drei Minuten lang etwas, danach nichts mehr.“ Allerdings gab es aus den Reihen der Zuhörer kritische Anmerkungen. Andreas Baumgartner fand, dass die Messmethode „definiert werden muss“. Er sei „betroffen vom Lärm“ und würde es als gut befinden, wenn der Gemeinderat das beschließen würde, was er vor zwei Jahren beschlossen habe – also keine Erweiterung der Flugzeiten.