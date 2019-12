Die Kosten für den neuen Kindergarten in Görwihl liegen bei rund 3,5 Millionen Euro, Stand Dezember 2018. Bürgermeister Carsten Quednow erklärte in der Gemeinderatssitzung am Montag: „Wir gehen von einem möglichen Kreditvolumen in Höhe von 2,3 Millionen Euro aus.“ Der Kredit müsse zwingend vor Beginn des Vorhabens beantragt werden. Planungsleistungen würden nicht als Vorhabenbeginn zählen, so Quednow.

Aktuell bietet die KFW-Bank das Direktkreditprogramm „IKK-Energieeffizient Bauen und Sanieren“ für Kommunen an. Das Förderprogramm dient der zinsgünstigen und langfristigen Finanzierung für die Errichtung von Nichtwohngebäuden und würde laut Quednow „für den Bau unserer Kindertagesstätte in Frage kommen“. Zumal, so Quednow, der Neubau des Kindergartens dem Standard eines KFW-Energieeffizienzgebäudes mit niedrigem Energiebedarf und Kohlendioxid-Ausstoß entspricht. Somit würde die Gemeinde in den Genuss eines Förderdarlehens kommen, bemerkte er. „In unserem Fall kann mit einem Zuschuss von 68.500 Euro gerechnet werden“, so Quednow.

Der Zinssatz beträgt aktuell 0,01 Prozent. Als Kreditlaufzeiten sind zehn, 20 oder 30 Jahre möglich. Worauf Gemeinderätin Beate Freitag anregte: „Es wäre gut, wir hätten ein Angebot für 30 Jahre.“ Quednow sagte, man habe auch mit den regionalen Hausbanken gesprochen. Dort seien die Konditionen für Bankdarlehen auch sehr günstig, „liegen aber verständlicherweise über denen des KFW-Förderprogramms“.

Gemeinderat Herbert Nägele begrüßte die Kreditaufnahme. „Günstiger wie jetzt kommen wir nicht an Geld“, sagte er, und: „Es macht Sinn, denn wir haben sehr viele Vorhaben in der Planung.“ Bürgermeister Quednow bemerkte dazu: „Görwihl hat in den nächsten fünf Jahren Investitionen von 30 Millionen Euro. Wir haben noch Eigenmittel von drei Millionen Euro, das wird aber nicht reichen.“

Offenbar sorgt der Neubau des Görwihler Kindergartens für Unruhe in den anderen kommunalen Kindergärten. Gemeinderätin Claudia Huber fragte: „Werden Kindergärten geschlossen?“ Quednows Antwort: „Ich wüsste nicht, dass jemand in den letzten Jahren gesagt hat, dass einer geschlossen wird.“ Und: „Die Bevölkerung entwickelt die irrsinnigsten Ideen, was wir tun.“ Quednow weiter: „Wir brauchen nicht sechs Gruppen in Görwihl, um sie von anderen Kindergärten herzuholen.“ Stand heute sei: „In der Fünf-Jahresplanung steht nichts von der Schließung von Kindergärten oder einer Grundschule. Vielleicht in fünf oder sechs Jahren.“