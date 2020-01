von Werner Probst

Gut aufgestellt ist die Strittmatter Feuerwehr. Als Abteilung des Ausrückebereiches Nord der Feuerwehren von Görwihl musste die Wehr im vergangenen Jahr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Strittmatt und Görwihl ausrücken und kam bei einem Flächenbrand im November zum Einsatz. Derzeit hat die Wehr 18 aktive Wehrmänner und sechs Ehrenmitglieder, die über 65 Jahre alt sind.

Abteilungskommandant Patrick Eckert und Schriftführer Andreas Matt konnten über ein gutes Jahr berichten. In 21 Proben rüstete sich die Wehr für den Ernstfall, wobei mehrere Proben abteilungsübergreifend stattfanden. Zu den besonderen Zusammenkünften gehörte auch eine Weiterbildung in Erster Hilfe beim Görwihler Roten Kreuz. Jeweils mit einem dritten Platz behaupteten sich die Strittmatter bei einem Fahrzeugturnier und beim Gemeindeturnier in Hartschwand. Mehrere Verkehrssicherungen bei Veranstaltungen wurden durchgeführt.

Nicht zu kurz kamen aber die gesellschaftlichen Einsätze. So war man bei mehreren Hochzeits- und Geburtstagsfeiern dabei und schlussendlich wurde auch ein Kameradschaftsabend durchgeführt, bei dem auch die Partner der Wehrmänner dabei waren. Zahlreiche Feste wurden besucht und auch eine Wanderung durchgeführt.

Präsente gab es für die besten Probenbesucher. Manuel Kaiser fehlte in keiner Probe. Alexander, Gerhard und Benedikt Eckert folgten auf den nächsten Plätzen. Mit einem Geschenk wurde auch Abteilungskommandant Patrick Eckert bedacht.

Gesamtkommandant Thomas Mutter zeigte sich erfreut, dass die Görwihler Feuerwehren vor großen Einsätzen verschont blieben. In diesem Jahr soll der Digitalfunk eingerichtet werden. Gemeinderat Franz Eckert überbrachte die Grüße der Gemeinde und dankte der Wehr für die rege Probentätigkeit und sprach die Hoffnung aus, dass die Wehr auch weiterhin engagiert zur Sache gehe.

Wie Abteilungskommandant Patrick Eckert ausführte, sei es eine wichtige Aufgabe, neue Feuerwehrmitglieder zu gewinnen. So sei man auch gerne bereit, Interessierten bei einer Schnupperprobe den Feuerwehrdienst schmackhaft zu machen.

Infos: Die Freiwillige Feuerwehr Strittmatt ist eine Abteilung der Feuerwehr Görwihl. Sie gehört zum Ausrückebereich Nord. Derzeit hat die Wehr 18 aktive Wehrmitglieder. Abteilungskommandant ist Patrick Eckert, Telefon 07754/925 88 56.