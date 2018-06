Görwihl Feuerwehrabteilung Rickenbach gewinnt Hotzenwälder Meisterschaft im Bierkisten-Horizontal-Stapeln

Bei hochsommerlicher Hitze am Montag wurde den Teilnehmern der zweiten Hotzenwälder Meisterschaft im "Bierkisten-Horizontal-Stapeln" viel Schweiß und Disziplin abgefordert. Es gab zwei Sieger. Die Feuerwehrabteilung aus Rickenbach mit der höchsten Kistenanzahl und die Feuerwehrkollegen aus Rippolingen mit dem größten Pech.

Mit dem Handwerkerhock ging das traditionelle Dorffest mitten in Willaringen im vollgefüllten urigen Festzelt zu Ende. Die Trachtenkapelle Altenschwand unterhielt die Gäste am Handwerkerhock bevor die zweite Hotzenwälder Meisterschaft im Bierkisten-Horizontal-Stapeln begann.

Norbert Lütte, der Moderator, führte humorvoll die Teams durch den Wettbewerb. Er startet mit den einführenden Worten "es muss Spaß machen, es ist keine Kleinigkeit zu gewinnen, aber alle die mitgemacht haben werden am Schluss eine Belohnung erhalten". Zum Organisationsteam gehörten der Schiedsrichter Nils Burger mit seinen Assistenten Holger Albiez und Andreas Keller. Sie zeigten den Teilnehmer die sogenannte "Bauchkiste". Eine Kiste die keinen Tragbügel hatte, damit der erste Mann das sechsminutige Drücken ohne blauen Flecken überstehen sollte.

Die Rickenbacher Feuerwehr begann sehr konzentriert, bekleidet mit Handschuhen legten sie gleich 47 Kisten vor, was später den Sieg bedeutete. Der letzte Mann der Bergalinger Wehr stand wie ein Fels in der Brandung und sie kamen auf 43 Kisten. Eine Kiste ging zu Bruch und musste aussortiert werden. Ob vom Drücken oder vom Fallen lassen, das ließ sich nicht feststellen. Sieger der Herzen wurde die Wehr aus Rippolingen. Sie hatten zu wenig Kisten bereitgestellt. So mussten sie nach 33 Kisten mit dem ganzen Wurm mehrere Meter durch das Festzelt balancieren, bevor sie wieder an weitere Kisten gelangen konnten. Sie kamen noch auf 40 Kisten.

Die Kollegen aus Harpolingen gingen etwas überhastet ans Werk und nach 34 Kisten war Schluss. Als letztes Team ging der Titelverteidiger Hütten in die Arena. Es war aber auch schon 23 Uhr und vermutlich lies die Konzentration nach. Sie konnten mit 42 Kisten das Ergebnis von Rickenbach nicht mehr schlagen. Der letzte Höhepunkt des dreitägigen Willaringer Dorffestes war mit der Siegerehrung zu Ende. Jede Wehr bekam etwas Flüssiges für den nächsten Grillabend. Das Fest war ein voller Erfolg und die Band "Schwarzwald Buam" spielten zum Festausklang zum Tanze auf.