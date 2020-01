von Hans-Jürgen Sackmann

Nach der Aufnahme von fünf neuen Kameraden hat die Feuerwehrabteilung Engelschwand zusammen mit der Jugend insgesamt 39 Mitglieder. Ein sichtlich erfreuter Abteilungskommandant Michael Fehrenbach konnte rund 30 Mitglieder bei der Hauptversammlung am Samstagabend im ehemaligen Schulhaus in Engelschwand begrüßen. Er hatte allen Grund dazu, schließlich galt es, gleich fünf neue Kameraden zu verpflichten. Per Handschlag wurden Simon Matt, Simon Döbele, Robert Brandstädter, Jonas Stoll und Patrick Gruschei in den Reihen der Wehr aufgenommen.

In seinem Rückblick berichtete er von drei scharfen Einsätzen: ein Unfall in Strittmatt, ein Baum über die Straße und ein Waldbrand zwischen Rotzingen und Vogelbach. Alle Einsätze verliefen glimpflich und kein Kamerad wurde verletzt. Das Können und das Zusammenspiel mit anderen Abteilungen wurden bei zwölf Übungen vertieft. Die große Herbstabschlussprobe aller Abteilungen fand Ende Oktober in Engelschwand statt. Beim Gemeindeturnier in Hartschwand belegte die Wehr den ersten Platz und insgesamt gab es 42 Zusammenkünfte.

Der nach 20 Jahren ausscheidende Kassenwart Martin Stoll vermeldete sehr gute Einnahmen bei den Festveranstaltungen. Er kann nicht nur geordnete Finanzen an seinen Nachfolger übergeben, sondern auch einen sehr schönen Kassenstand.

Freuen konnte sich der Kommandant über die Weiterbildungsbereitschaft seiner Kameraden. Florian Strittmatter und Lukas Stoll haben den „Truppführer-Lehrgang“ absolviert, Dominik Matt und Christoph Strittmatter „Atemschutz“ und den „Grundlehrgang Motorsäge“, Stefanie König „Funk und Truppmann 1“ und Bernhard König zusammen mit Christian Fehrenbach den Aufbaukurs „Holz unter Spannung“.

Die Neuwahlen wurden vom Gemeindevertreter Roland Mutter geleitet. Für den scheidenden Kassierer Martin Stoll und den stellvertretenden Vorsitzenden Tobias Siebold waren Ersatzkandidaten gefunden und bei den Beisitzern stellten sich gleich fünf Kandidaten zur Wahl. Mit großer Mehrheit wurde Michael Fehrenbach (Vorsitzender), Lukas Stoll (neuer Stellvertreter), Markus Schäuble (Schriftführer), Florian Strittmatter (neuer Kassierer) und die Beisitzer Bernhard König, Wolfgang Stoll und Simon Eckert für fünf Jahre gewählt.

Der neue Vorstand der Feuerwehrabteilung Engelschwand (von links): Wolfgang Stoll, Markus Schäuble, Bernhard König, Simon Eckert, Florian Strittmatter, Lukas Stoll und Michael Fehrenbach. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Bevor der Kommandant die Sitzung schloss, bedankte er sich bei den Kameraden für die letzten 15 Jahre unter seiner Führung: „Die Kameradschaft und die Zusammenarbeit waren hervorragend“. Anschließend nahm er die Ehrungen vor: Tobis Siebold (fünf Jahre Stellvertreter), Martin Stoll (20 Jahre) und Paul König (20 Jahre).